川普長子出新書 共和黨全委會被爆砸30萬採購

據說共和黨全國委員會今年10月間，付款30萬餘給川普長子小唐納(圖)擁有的一家公司，用來購買他的著作「自由派特權」。(美聯社)

知情人士爆料，共和黨 全國委員會(Republican National Committee)今年10月間，付款30萬餘元給川普 長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)擁有的一家公司，這筆款項用來購買他的出版著作「自由派特權」(Liberal Privilege)；民眾如果贊助50元至100元間小額捐款給共和黨全委會，就能獲得一本有著小唐納‧川普簽名的新書。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，消息人士透露，共和黨全委會打出「捐款可獲贈新書」的宣傳，受到支持者熱烈響應，大選日倒數時刻的最後衝刺階段，募款表現相當亮麗。

報導指出，共和黨全委會今年10月28日付給登記於德拉瓦州的「追求投資公司」(Pursuit Venture)共計30萬3892元。根據營利事業登記紀錄，公司成立時間為2018年底，小唐納‧川普是公司負責人，共和黨全委會的付款類別為「捐款人紀念品」(donor mementos)。

購買由知名人物親筆簽名的著作送給政治金主做為酬謝小禮，長久以來是許多政黨的例行傳統。共和黨全委會今年稍早便曾推出類似宣傳，但購買書籍並不是川普家族成員所寫。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)資料顯示，共和黨全委會購買小唐納‧川普新書的花費，在全委會共計700多項列為「紀念品」或「禮物」的申報開銷中，是金額最高的單筆款項。

小唐納‧川普2019年出版的書籍「觸發」(Triggered)，共和黨全委會就曾付費採購，用來為共和黨全國各地候選人籌募選舉基金。不過，全委會這次購買「自由派特權」的花費，卻是購買「觸發」的三倍多。「觸發」是由哈切特圖書集團(Hachette Book Group)出版，「自由派特權」則由小唐納‧川普個人獨立發行。

報導指出，共和黨全委會大手筆買書，讓小唐納‧川普著作銷售量數據因此「灌水」，得以在暢銷書排行榜擁有一席之地。

「自由派特權」曾登上紐約時報(New York Times)暢銷書排行榜及亞馬遜(Amazon)暢銷書排行榜冠軍。