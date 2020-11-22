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川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

廢除「出生公民權」 川普任期結束前將放手一搏

記者顏伶如／綜合報導
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

出生公民權(birthright citizenship)受到美國憲法第14修正案保障，川普總統上台後多次企圖透過行政命令推翻，卻都未能如願。知情人士透露，川普將於任期尾聲的幾周，趕在下台前放手一搏，發布行政命令，終結出生公民權。

美國國籍採屬地主義，在美國領土出生的兒童，生下來就是美國公民，無論父母國籍為何；川普執政以來，多次提到要在第一任任內結束出生公民權。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，消息人士透露，廢除出生公民權的行政命令草稿，在白宮內部流傳已有一段時間，現在幕僚則討論著如何搶在明年1月白登新政府上台前，讓這道命令拍板定案。

官員透露，行政部門了解這道命令發布後，一定立即面對法律挑戰，不過白宮官員希望法院能釐清出生公民權是否真的受到憲法第14修正案保護。

雖然許多議員、移民法專家都主張出生公民權屬於憲法第14修正案保護範疇，但法院從來沒有做出明確裁定。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)20日發表聲明指出，川普從上台以來，從來不曾吝於透過合法行政權限推動大膽政策，實現對美國民眾的承諾，但川普是否將發布有關出生公民權的行政命令，目前則不便評論。

報導指出，由於更改出生公民權勢必引發法律效應，白宮已針對此行政命令徵詢司法部意見。

消息人士指出，川普任期結束前，可能發布包括取消出生公民權在內的一連串行政命令。白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)大選日過後便指示幕僚，列舉未來兩個月可能推動的優先政策清單，希望在新任總統1月就職日前完成。

據透露，H-1B工作簽證計畫、法規改革改革等的行政命令，都正在白宮內部討論中，希望在川普任期結束前發布。

今年1月底，川普政府公布旨在防止外籍婦女來美「生育旅遊」(birth tourism)的簽證新規。根據國務院新規定，外籍人士申請美簽時，若被美國駐外使領館官員認定赴美主要目的是為了生下美國公民寶寶，簽證申請將比照來美就醫案件處理，亦即申請人須出示赴美就醫證明，並附上足以負擔醫療費用的財力證明。

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