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這些人「和中國做生意」 點名賀錦麗、范士丹等

編譯中心╱綜合24日電
民主黨副總統候選人賀錦麗24日在俄亥俄州克里夫蘭出席競選造勢活動。(路透)
民主黨副總統候選人賀錦麗24日在俄亥俄州克里夫蘭出席競選造勢活動。(路透)

民主黨總統候選人白登(Joe Biden)家族與中國商務往來的傳聞有新進展，白登的弟弟吉姆(Jim Biden)曾發出一封電郵，提及與中國企業的合資計畫，並點名白登的競選副手、現任聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)等人。

福斯新聞(Fox News)報導，這封日期標註2017年5月15日的電子郵件，與先前「紐約郵報」(NY Post)報導披露、屬於白登兒子杭特(Hunter Biden)的筆電或硬碟無關。

在這封題為「第一階段國內聯繫人/計畫」的電郵裡，吉姆傳了一份與中國華信能源(CEFC China Energy)合作的「第一階段目標計畫的主要國內聯繫人」名單。

這份名單提到民主黨的多位重量級人物，除了賀錦麗，還有明尼蘇達州聯邦參議員柯羅布查(Amy Klobuchar)、加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)、紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)、前維吉尼亞州州長麥考里夫(Terry McAuliffe)，以及紐約市長白思豪(Bill de Blasio)等人。

目前尚不清楚名單上的人是否曾因為這封電郵的相關原因而被當局聯繫過。

「紐約郵報」此前取得的電郵也顯示，杭特曾涉及華信能源的有利可圖交易。

國會參院國土安全暨政府事務委員會日前表示，杭特的前合夥人鮑布林斯基(Tony Bobulinski)將被聯邦調查局(FBI)約談，FBI也要求他交出手機中的相關資料。

鮑布林斯基則公開表示，白登對涉及杭特的海外生意往來一事說謊。有政府官員透露，鮑布林斯基或他的律師主動聯繫FBI要求進行會談，而不是被FBI約談。

杭特．白登的前生意合夥人鮑布林斯基，被FBI約談。(路透)
杭特．白登的前生意合夥人鮑布林斯基，被FBI約談。(路透)

紐約州 白登 參議員

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