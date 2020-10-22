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參院民主黨擋下縮小版紓困案 波洛西承認選前難過關

編譯陳韻涵╱綜合21日電
參院共和黨紓困法案21日遭民主黨議員反對而未通過。圖為參院多數黨領袖麥康諾離開議場。(美聯社)
參院共和黨紓困法案21日遭民主黨議員反對而未通過。圖為參院多數黨領袖麥康諾離開議場。(美聯社)

參院共和黨版紓困法案21日遭民主黨議員反對而未通過，讓此案在大選前達成協議的機會更加渺茫。眾院議長波洛西向民眾喊話說，法案會通過，只是撥款時間的問題；但六大搖擺州的選民並不領情而責怪波洛西和川普總統。

川普譴責民主黨人的阻擋，他在推文中寫道，「看不出波洛西和哭泣的(參議院少數黨領袖)舒默(Chuck Schumer)願意做對美國勞工或美國本身做對的事，即紓困法案。他們的主要目標是紓困貧困且犯罪率高的民主黨城市和州，必須照顧我們的人民。」

「華盛頓郵報」指出，川普的發言有部分不正確，舒默和參院民主黨阻止共和黨版紓困法案，但該法案的紓困金額比總統希望的還少。

此外，波洛西與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)持續磋商更大規模的紓困法案，但坦言難以在12天後的大選前過關。

波洛西的發言人表示，民主黨領袖和米努勤「動筆」撰寫法案內文後48小時後貼出；而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)幾天前說，已知會白宮不會在選前與波洛西達成協議，因為參院計畫下周確認最高法院大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命案。

參院共和黨議員大多反對川普要求的2兆元紓困法案，以及波洛西與米努勤磋商的版本；麥康諾則試圖加速在參院推動約5000億元的法案，但遭民主黨杯葛。

儘管法案受阻，波洛西仍樂觀表示，將會有協議且相關磋商比過去幾周更有進展。

但手頭拮据的選民不這麼認為，CNBC與民調公司「Change Research」20日公布六大搖擺州的民調顯示，國會通過史上最大的紓困法案「新冠疫情援助、救濟和經濟安全(CARES)法案」迄今已七個月，亞利桑納州、佛州、密西根、北卡羅萊納、賓州和威斯康辛州的選民責怪波洛西與川普未能達成另一項紓困法案。

紓困金 參院 民主黨

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