川普提高難民門檻 不歡迎酒駕家暴來美

從11月20日起，凡曾酒駕、家暴、支持幫派，都可能成為申請庇護被拒的理由。圖為移民在美墨邊界排隊，準備申請庇護。(美聯社)

川普 政府又提高到美國 申請政治庇護 的門檻，自11月20日起，凡曾酒駕、家暴、支持幫派，都可能成為申請難民被拒的理由。

這項預定11月20日生效的新政策，衝擊效應當然不能和3月宣布的「一概禁止入境」的重大政策相比；先前川普政府的「暫行」措施是以公衛安全為由，在新冠肺炎疫情嚴重期間，凡非法入境者，一律立即遣返。

美國過去的難民政策固然拒絕「特別嚴重罪行」判刑確立者，如今加上一連串判刑確立的罪名，如嚴重小家暴(攻擊或毆打)、非法入境、盜竊身分、詐領政府補貼、偷運移民、酒駕或吸毒駕駛，讓申請難民身分遭到拒絕的可能，大為提高。

新規定還有一條：只要法官「知道或有理由相信」難民申請人曾經支持過街頭幫派，就可以叫申請人別期望獲准了。

12月政府提出這些新細節時，受到廣泛批評，譬如法官就可主觀認定申請人是否曾經支持幫派，以及酒駕「微罪」就拒人於千里之外，未免不合情理，但政府一一予以解釋，還是於21日經司法部長巴維理簽署後公布。

替移民難民爭權的全國移民正義中心政策研究主任阿爾特曼(Heidi Altman)對此「刁難」規定批評道，美國的庇護制度，自川普上任以來已被摧殘殆盡，如今又增設重重障礙，提高批准的難度，顯見政府「毫無必要的殘忍。」

庇護制度本意是保護逃離種族、宗教、國家、政治信仰或社會團體迫害的人，與經濟移民完全不同。

川普曾說，2017年以後，美國成為全世界最熱門的庇護國，整個制度根本就是「騙局」，因此連番加碼，讓項利用美國的人，不那麼容易得逞；譬如，今年6月實施新規，讓法官不用舉行聽證會，就可駁回申請，沒有納稅可以列為拒絕申請的理由，7月，又禁止流行病盛行國家的人申請庇護。