我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

川普提高難民門檻 不歡迎酒駕家暴來美

記者張聲肇╱綜合報導
從11月20日起，凡曾酒駕、家暴、支持幫派，都可能成為申請庇護被拒的理由。圖為移民在美墨邊界排隊，準備申請庇護。(美聯社)
從11月20日起，凡曾酒駕、家暴、支持幫派，都可能成為申請庇護被拒的理由。圖為移民在美墨邊界排隊，準備申請庇護。(美聯社)

川普政府又提高到美國申請政治庇護的門檻，自11月20日起，凡曾酒駕、家暴、支持幫派，都可能成為申請難民被拒的理由。

這項預定11月20日生效的新政策，衝擊效應當然不能和3月宣布的「一概禁止入境」的重大政策相比；先前川普政府的「暫行」措施是以公衛安全為由，在新冠肺炎疫情嚴重期間，凡非法入境者，一律立即遣返。

美國過去的難民政策固然拒絕「特別嚴重罪行」判刑確立者，如今加上一連串判刑確立的罪名，如嚴重小家暴(攻擊或毆打)、非法入境、盜竊身分、詐領政府補貼、偷運移民、酒駕或吸毒駕駛，讓申請難民身分遭到拒絕的可能，大為提高。

新規定還有一條：只要法官「知道或有理由相信」難民申請人曾經支持過街頭幫派，就可以叫申請人別期望獲准了。

12月政府提出這些新細節時，受到廣泛批評，譬如法官就可主觀認定申請人是否曾經支持幫派，以及酒駕「微罪」就拒人於千里之外，未免不合情理，但政府一一予以解釋，還是於21日經司法部長巴維理簽署後公布。

替移民難民爭權的全國移民正義中心政策研究主任阿爾特曼(Heidi Altman)對此「刁難」規定批評道，美國的庇護制度，自川普上任以來已被摧殘殆盡，如今又增設重重障礙，提高批准的難度，顯見政府「毫無必要的殘忍。」

庇護制度本意是保護逃離種族、宗教、國家、政治信仰或社會團體迫害的人，與經濟移民完全不同。

川普曾說，2017年以後，美國成為全世界最熱門的庇護國，整個制度根本就是「騙局」，因此連番加碼，讓項利用美國的人，不那麼容易得逞；譬如，今年6月實施新規，讓法官不用舉行聽證會，就可駁回申請，沒有納稅可以列為拒絕申請的理由，7月，又禁止流行病盛行國家的人申請庇護。

美國 庇護 川普

上一則

造勢放同志「國歌」 川普歡樂舞姿掀模仿

下一則

參院民主黨擋下縮小版紓困案 波洛西承認選前難過關

延伸閱讀

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義

川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義
影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢

影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

2020-10-16 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選