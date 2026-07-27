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超市改成電子標籤 美國民眾憂演變成「動態漲跌價」

編譯葉亭均／綜合外電
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美國超市業者逐漸擴大在貨架上安裝電子價格標籤，卻遭遇愈來愈大反對聲浪。(歐新社)
美國超市業者逐漸擴大在貨架上安裝電子價格標籤，卻遭遇愈來愈大反對聲浪。(歐新社)

在全美，超市業者逐漸擴大在貨架上安裝電子價格標籤，卻遭遇愈來愈大反對聲浪，這反映了民眾對食品價格持續上漲不滿，同時也擔心零售業工作機會流失。

英國金融時報報導，這類電子標籤可在貨架上顯示商品、數量及售價，用來取代紙本標價標籤，在價格出現調整時，可節省員工手動更換標籤的大量時間，還能利用燈號提醒員工顯示哪些商品需要補貨、庫存偏低等。

然而，反對者認為，這項技術暗藏風險，可能讓航空公司或叫車平台常見的「動態定價」進入超市，甚至可能蒐集顧客資料、監控消費者。

人口約950萬的紐澤西州，上周成為全美第一個限制使用電子價格標籤的州。州長薛瑞爾簽署法案，禁止所謂的「監控式定價」，也就是利用消費者個人資料，根據系統判斷其願意支付的價格，向不同顧客收取不同售價。

此外，法案還規定，未來一年內暫停安裝新的電子價格標籤。

薛瑞爾在紐澤西州最大城市紐瓦克一家社區超市舉行簽署儀式時表示：「監控式定價，就是把你的個人資料變成對付你的武器。」

零售顧問業者Strategic Resource Group執行長弗利金格表示，一般而言，一家超市安裝電子標籤的成本最高可達40萬美元，但由於能大幅減少人工更換標籤的人力，通常兩年內即可回收投資。

他指出，外界擔心超市會像航空公司一樣實施「動態定價」，根本是「假議題，而非真實問題」，原因是沒有任何大型超市敢冒著傷害品牌信譽的風險，對不同消費者收取不同價格。

全球最大的電子價格標籤供應商法國零售科技公司Vusion則表示，電子標籤根本沒有監控能力，因為標籤本身並沒有攝影機或感測器，足以辨識顧客身分並即時調整價格的運算能力。該公司目前已有6.5億個電子標籤部署於全球62個國家的零售門市，包括法國家樂福。

美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）計劃年底前，所有門市全面完成電子標籤安裝。高層主管強調，公司只會在商店打烊後調整價格，既沒有意願，也沒有技術，能針對不同顧客收取不同價格。

精華 FAQ

  • 因為大家一方面憂心食品價格持續上漲，另一方面也擔心電子標籤會被用來做動態定價，甚至蒐集個資、影響隱私，進一步損害消費者權益。

  • 紐澤西州通過法案，禁止所謂監控式定價，也就是依消費者個人資料決定不同售價，並規定未來1年內暫停安裝新的電子價格標籤，以防濫用。

  • 業者與供應商表示，電子標籤主要功能是快速更新價格、提醒補貨與降低人力成本，本身沒有攝影機或足夠感測能力辨識顧客，因此難以對不同人即時收取不同價格。

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