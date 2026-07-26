美國爆「環孢子蟲疫情」4成民眾怕感染 減少吃蔬菜

環孢子蟲疫情持續擴大，已顯著改變美國民眾的日常飲食習慣。調查顯示，多達4成成年人表示因為擔心感染，現在已減少購買或食用蔬果等農產品。(美聯社)

環孢子蟲(Cyclospora)寄生蟲疫情 持續擴大，已顯著改變美國民眾的日常飲食習慣。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與市場研究機構YouGov合作進行的全國最新民意調查顯示，多達4成的美國成年人表示，因為擔心感染這項腸胃疾病，現在已減少購買或食用蔬果等農產品(produce)。

這項於22日至24日進行的全國性民調 顯示，美國大眾對這起食安危機給予極高關注。高達61%的受訪者表示正密切關注疫情最新動態，18%表示非常關注、43%表示還算關注，關注程度甚至與當前中東地區的伊朗 衝突不相上下。

民調分析指出，越密切關注疫情新聞的民眾，越傾向減少購買或食用蔬果；而在人口統計特徵上，女性比男性更有可能因此改變飲食習慣，年長者也比年輕族群表現出更高的防範與謹慎態度。根據調查，目前已有40%的民眾減少食用或購買農產品，僅4%增加，另有56%表示維持不變。

針對政府機構應對疫情的能力方面，民眾對聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的信任度呈現明顯分歧，且帶有強烈的黨派色彩。整體而言，雖有53%的受訪者對FDA抱持信心，13%表示非常信任、40%表示還算信任)，但表達不信任者也高達47%，包含不太信任與完全不信任。

若依政治立場深入分析，共和黨人(Reps)對FDA的信任度顯著高於民主黨人(Dems)與無黨派人士(Inds)。高達73%的共和黨受訪者對FDA表示信任，21%非常信任、52%還算信任；相比之下，民主黨人僅41%表達信任，8%非常信任、33%還算信任，高達59%表示不信任；無黨派人士則有54%表示不信任。

本項調查共訪問2193名具全國代表性的美國成年人，樣本依據人口普查局(U.S. Census Bureau)的「美國社區調查」(ACS)與「當前人口調查」(CPS)，以及2024年總統大選投票結果進行人口統計加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7個百分點。