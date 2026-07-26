獨家專訪NASA林琪兒：到外太空繞很多圈，回到台中圓滿了

NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）今年4月到訪台灣成功大學並發表演講，與學生互動熱烈。（圖／成功大學提供）

今年4月，NASA 太空人林琪兒(Kjell N. Lindgren)在台中劉麵包廠見到老闆劉哲基時說，他小時候應該吃過這裡的麵包，「現在才能長得強壯，成為一名太空人」。劉麵包廠在美軍駐台期間曾為清泉崗基地供應麵包，那個年代的事，林琪兒只剩幾個碎片式的記憶，他在台中住到兩歲半，之後就跟著家人離開了。會後，劉哲基送上特製麵包，林琪兒回贈NASA徽章和他指揮任務的徽章。

林琪兒的父親是瑞典 裔美軍，當年派駐清泉崗基地；母親張楚筠在台灣求學成長，當時在基地銀行上班，兩人因此認識。1973年，林琪兒出生在台北，英文本名Kjell Norwood Lindgren，他的曾祖父1902年從瑞典南部的烏斯畢移民美國，這個名字就這樣帶進家族，跨過一個世紀，落在台北一家美國海軍醫院裡。這次訪台，他特地回到那間醫院舊址，就在現在台北榮民總醫院的對面。

4月21日至25日，林琪兒走訪台北、新竹、桃園、台中、台南。行程由美國在台協會安排，是美國國務院公民講者計畫的一部分，也搭上了阿提米絲(Artemis)二號任務剛完成繞月的時間點。任務在4月10日濺落加州外海，是人類50多年來首次繞月飛行，林琪兒在任務前後都在媒體上現身。他在福斯新聞和CBS的直播中擔任解說，描述重返大氣層的過程：太空船從時速2萬5000哩降至零，太空人會承受自身體重四倍的重力，「就像有東西重重壓住胸口」。

美國太空人林琪兒（右）參訪台中，致贈台中市長盧秀燕（中）太空視角的台灣。左為美國在台協會處長谷立言。(記者余采瀅／攝影)

太空待311天 連線宣布劉慈欣奪雨果獎

這樣的任務他做了兩次。第一次是2015年，Expedition 44/45任務，在軌道上待了141天，完成兩次太空漫步；第二次是2022年，SpaceX Crew-4任務，他擔任指揮官，任務代號「自由號」。兩次加起來，311天。

311天裡，他種過萵苣，吹過風笛。2015年8月，他在軌道上透過視訊連線，為雨果獎頒獎典禮宣布最佳長篇小說得主—劉慈欣的「三體」，史上第一部獲得此獎的譯作。他有個業餘無線電呼號叫KO5MOS，在軌道上跟地面的小學生對話，跟南極研究站的人聊天。

林琪兒的求學路徑不是直線。他先在美國空軍官校取得生物學學士，接著攻讀心血管生理學，再完成科羅拉多大學的醫學博士。年輕時，他一心想成為太空人，甚至加入跳傘隊磨練意志。大學期間的一次體檢，他被診斷出患有氣喘。NASA對身體素質的要求近乎嚴苛，這個診斷幾乎直接堵死了他的路。他沒有繼續對抗，而是換了一個方向：學醫，做急診，再進入航太醫學領域，成為負責照顧太空人的飛行外科醫師。

2007年，他以這個身分進入NASA詹森太空中心，負責太空人的健康管理與任務醫療支援。在那個位置上待了兩年之後，一次精密的醫學複查翻案了當年的診斷——原來氣喘是誤診。2009年，他從3500名競爭者中入選，正式加入NASA第20組太空人，那年他36歲。

現役太空人林琪兒今年4月到台灣中央大學演講，分享生涯經歷和轉機。（取材自中央大學臉書）

從太空看台灣「迷霧中的綠色珠寶令人窒息」

訪台第一天，林琪兒在總統府與副總統蕭美琴會面，帶去一張他2015年在國際太空站拍下的台灣照片相贈。畫面裡，台灣被雲霧包圍，中央山脈從霧中高聳而出。蕭美琴隔天在世界地球日於社群上分享了這張照片。林琪兒說，從太空窗外望出去，地球怎麼看都美，但照片裡最重要的主角是台灣，「是迷霧中的綠色珠寶，美到令人屏息」。

林琪兒目前在詹森太空中心擔任飛行作業局副局長，是Artemis Team的成員之一。阿提米絲計畫是NASA重返月球的核心工程，目標是在月球建立長期駐留基地，並以此為跳板推進未來的火星任務。阿提米絲二號搭載四名太空人繞月飛行，是阿波羅17號之後人類首次抵達月球附近，而林琪兒是這四名太空人的訓練主要負責人之一。

4月訪台的交流，他到國家太空中心(TASA)參觀衛星整合測試廠房和操控中心，聽取福衛八號光學遙測衛星、福衛九號合成孔徑雷達、低軌通訊衛星B5G、小型入軌火箭及台灣盃火箭競賽等計畫簡報。TASA主任吳宗信在會中提到，月球或火星基地的建置需要大量自動化設備，台灣在半導體製造、精密機械與虛擬垂直整合方面的能力，使其有條件成為阿提米絲計畫的可靠夥伴，美國國會目前也正在推動「台美太空援助法案」。他也走訪成功大學與中央大學，與研究人員和學生面對面。

台中是林琪兒在台灣待過最久的地方，4月返鄉也在台中停留較久。美村綜合服務園區的前身是美軍聯勤招待所，他跟著市長盧秀燕走進去，他說，2歲半前住在台中，後來到國外，又到太空去，到外太空繞了很多圈，今天回到台中，感覺圓滿了。

在台灣出生的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒4月22日參訪TASA。圖為林琪兒（左）致贈由ISS拍攝的台灣照片給TASA主任吳宗信（右），吳宗信也回贈台灣影像。（中央社／TASA提供）

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