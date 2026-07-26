付款出錯率6%以上自負…糧食券新規上路 41州恐自掏腰包

「大又美法」(One Big Beautiful Bill)規定，各州有關俗稱糧食券 的補充營養援助計畫(SNAP)支付錯誤率不得超過 6% ，否則州政府要自行承擔。新規定將於今年10月施行，最新數據顯示有41個州要自掏腰包了。

美聯社報導，川普政府這項做法是要將錯誤率控制在6%以下，錯誤率愈高，州政府承擔的比率也愈高。低於6%由聯邦全額補助；錯誤率6%至8%者，州政府承擔5%；8%至10%，州政府承擔10%，10%以上則承擔15%。

雖然錯誤率包括多付及少付，但多半情況是多付，很少州政府可以做到減少錯誤率，目前全國平均錯誤率約為 11%。

在2025財年，只有九個州的錯誤率低於6%，包括愛達荷、愛阿華、肯塔基、內布拉斯加、南達州、猶他、佛蒙特、威斯康辛及懷俄明。

阿拉斯加、德拉瓦、喬州、伊利諾、新墨西哥、俄勒岡及哥倫比亞特區的錯誤率連年居高不下，再給一年的時間也未必能降低。

在未能達標的州，有些錯誤率高達1個百分點以上，從法案實施到承擔，只有一年時間來整頓，其困難程度可見。因此法律規定，各州在2027年10月要承擔的SNAP福利支出比例時，可選擇使用2025年或2026年的錯誤率。

就以密蘇里為例，該州2025年的錯誤率為8.7%，除非有所改善，否則從2027年10月起要承擔10% SNAP福利支出。2024年該州居民獲得約15億元SNAP福利，如果仍未能降到6%以下，就要承擔10%即1.5億元的費用。

有關法律不會直接削減SNAP受益人的福利，而是強制各州自行承擔這部分資金。各州若想要繼續運營SNAP項目，就必須找到資金來支付數以十億元福利。

成本轉移下，有些州會減少甚至取消部分人的SNAP福利，國會預算辦公室估計會有30萬人受影響，另外大約9.6萬個兒童的營養計畫補助也可能減少。

農業部初步數據顯示，3月全美有超過3700萬人領取SNAP福利，較去年同期減少近500萬人。