食品價格飆50年新高 迫美國人精算每一餐 買菜只買打折品

國人購買食物時，更積極使用優惠券。(美聯社)

美國正經歷半世紀來最大的食品價格漲幅。自2019年初以來，全美城市居民的居家食品價格已上漲33%；在那之前的七年半內，居家食品價格僅上漲6.4%。數以百萬計國人被迫調整食品雜貨採購習慣，積極使用優惠券、比價網站；餐桌上的食物往往取決於當天超市有什麼打折促銷的商品。

美聯社報導，導致歷史性食品漲幅的原因很多：新冠疫情擾亂供應鏈，推高勞動和運輸成本；乾旱、颶風及禽流感等災害導致產量下滑；關稅讓咖啡、番茄和巧克力等進口商品漲價；俄烏戰爭擾亂石油 和化肥供應；今年中東地區新一輪衝突再次讓食品價格飆漲。生活負擔能力，已成期中選舉核心議題。

史丹佛經濟政策研究所資深研究員伯恩斯坦(Jared Bernstein)曾任白宮首席經濟學家，他表示，「生活離不開食品雜貨；民眾對這些價格非常敏感，感受可能比汽油價 格還深刻。」

根據勞工統計局數據，2019年以來，全職員工平均周薪的成長速度略高於食品雜貨價格漲幅。伯恩斯坦指出，即使普通工人的薪資成長速度略高於超市開支，但住房和電力等其他成本也大幅上漲，消費者仍可能面臨壓力和不滿。

農業部數據顯示，2024年國人平均將稅前收入的12.9%用於外食和在家用餐；但收入最低的五分之一家庭用餐花費，高達其稅前收入的33%。

市場調查公司Circana全球執行副總裁懷特(Sally Lyons Wyatt）表示，「面對始終存在的經濟壓力，消費者摸索出一套家庭應對策略。」

在舊金山，現年33歲的自雇理髮師張傑克(Jack Chang，音譯)有三名年幼孩子，伴侶失業，他每周工作五到六天，但光靠理髮收入有時根本不夠用。一家三代人精打細算，靠著分享罐頭、雞蛋和蔬菜維持生計。

張傑克說：「我得養活五個人，有時還要養我媽，經濟壓力很大。」他們一家人努力撙節開支，不喝珍珠奶茶或吃手工冰淇淋，只買大賣場自有品牌食品和藥品。張的伴侶和他77歲的母親都領取糧食券(SNAP)，母親每周會去兩家食物銀行領食物全家共享。

「如果沒有糧食券，日子還真過不下去」，張傑克說：「我努力保持樂觀，盡力養家糊口，對我來說，失敗絕非選項。」

舊金山張家奶奶正在餵食孫子。國人更常購買超市的打折促銷商品。(美聯社)