緬因州民主黨期中選舉換將 傑克遜挑戰柯林斯角逐參議員

緬因州前任州參議會議長特洛伊·傑克遜獲民主黨提名大會通過，成為聯邦參議員候選人。(美聯社)

緬因州民主黨 25日舉行提名大會，通過推選前任州參議會議長特洛伊·傑克遜(Troy Jackson)為聯邦參議員 候選人，在11月的期中選舉挑戰尋求「五連霸」的共和黨籍參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)。

綜合媒體報導，傑克森以566票對5票的壓倒性優勢，輕易擊敗其他角逐者獲得提名。原本緬因州民主黨初選已確定推出普拉特納(Graham Platner)競選參議員，但普拉特納遭到多名女子指控性侵，在黨內外壓力下宣布退選。如今由傑克遜取得挑戰柯林斯的資格。

傑克遜獲推選後發表講話聲稱，「權力從來不會白白賜予勞動人民，我們必須團結起來奪取它。」

緬因州法律規定選擇替代候選人，須在7月27日之前，即11月3日大選前101天確定新的候選人。由於時間緊迫，民主黨除簡化黨內選舉程序外，還要尋找呼聲最高的人來接棒，曾在州議會歷練多年的傑克遜是不二人選。

58歲的傑克遜是第五代伐木工人，曾任州議員，2018年至2024年擔任州參議會議長。在6月的州長初選獲普拉特納及獨立聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)支持，但排名第三。

現在各方關注的焦點轉向期中選舉，民主黨著眼於把柯林斯拉下台。

民主黨期望在11月奪回參院控制權，但成功機會極小。首先要保住現有席次，尤其是密西根及明尼蘇達的現任民主黨參議員已不再參選連任；其次必須在競爭激烈的北卡州、阿拉斯加及俄亥俄州獲勝，最後還要贏得緬因州。

擔任參議員已30年的柯林斯明顯具有優勢，要擊敗她並非易事，傑克遜目前只有不到四個月時間來爭取選民支持，但民主黨人始終認為今年是贏得緬因州的最佳機會。

傑克遜的競選團隊表示，自參選以來已籌集超過100萬元競選資金，但柯林斯手上擁有超過1100萬元競選經費，傑克遜的籌款工作必須迅速追趕。

共和黨人已針對傑克遜發動宣傳戰，指他脾氣暴躁，並將他與普拉特納扯在一起。