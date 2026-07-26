川普限制通訊投票行政命令 聯邦上訴法院裁定無效

川普在3月簽署一項行政命令加強限制23個州的通訊投票，遭聯邦法院判決部分違憲，不得執行；川普政府提出上訴，又遭上訴法院駁回。(歐新社)

聯邦上訴法院25日裁定，川普 總統限制通訊投票 的行政命令無效。該行政命令是因應國會11月期中選舉，針對23州限縮其通訊投票規則。

設在波士頓 的第一巡迴上訴法院駁回川普政府請求撤銷下級法院一項禁令，該禁來自麻州聯邦地區法官塔爾瓦尼（ Indira Talwani）的判決。

川普在3月簽署一項加強限制通訊投票的政命令。他多年來一直呼籲加強通訊投票規則，並表示他在2020年大選落敗主因之一就是選舉舞弊。數個民主黨執政州對這項行政命令提出告訴，塔爾瓦尼法官裁定川普的行政命令關鍵部分違憲。

司法部對此提出上訴， 請求暫緩執行塔爾瓦尼法官的這項裁決。司法部辯稱，由於政府機構尚未最終確定執行川普指令的行動和政策，任何挑戰該命令的訴訟都為時過早。

上訴法院以2比1的投票結果駁回了這個論點。

法官指出，「正如地區法院所主張的，(行政命令) 明確列出了一系列快速逼近的最後期限，各州必須在此期限內與聯邦官員協調並遵守新的投票程序。與此同時，各州還必須確保其官員和公眾理解即將於9月和11月舉行的選舉中不斷變化的規則。原告各州實際上別無選擇，只能立即回應 (該命令)。」

這項命令指示國土安全部編制一份各州符合投票資格的美國公民名單，並將其發送給各州。川普要求郵政總局只能將選票投遞給各州批准的通訊選票名單上的選民。美國郵政總局近期已遵從川普的指示，發布新規則，要求各州提供通訊選票名單。此外，川普也指示司法部優先調查和起訴向被認定「不符合投票資格」的人發放聯邦選票的州和地方選舉官員。

但是塔爾瓦尼支持由加州、麻州、內華達州和華盛頓州領銜的23州和哥倫比亞特區的主張，認為總統無權指示國土安全部為每個州編制選民資格名單，美國郵政總局也沒有權力制定任何具有約束力的通訊投票規定。