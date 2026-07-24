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12藍州提告…派拉蒙同意延後併購華納兄弟 等待反壟斷訴訟結果

中央社／舊金山24日電
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派拉蒙天舞執行長艾里森4月16日在拉斯維加斯舉行的CinemaCon上發表演說。...
派拉蒙天舞執行長艾里森4月16日在拉斯維加斯舉行的CinemaCon上發表演說。(路透)

好萊塢影視巨擘派拉蒙天舞（Paramount Skydance）今天同意，將延後與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）規模1100億美元的併購案至2027年6月，以待阻止這項交易的反壟斷訴訟審理結果。

這項併購案若最終完成，新成立的合併公司將重塑娛樂與媒體產業，並為所有者艾里森（Ellison）家族帶來重大勝利。艾里森家族是美國總統川普的密切盟友。

法新社報導，派拉蒙天舞在今天提交給法院的文件中表示，已同意將交易推遲至2027年6月。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）領導的12州聯盟上周提告阻撓這項交易，邦塔對這項延期協議表示歡迎。

邦塔今天透過聲明表示：「我們迫不及待想在法庭上繼續提出訴求，並為我們確保這項違法合併案永遠無法實現的努力，慶祝另一次重大勝利。」

加入訴訟的其他11個州均由民主黨領導，包括亞利桑納州、科羅拉多州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州與華盛頓州。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天也在聲明中指出：「在我們的訴訟進行期間暫緩這項合併案，是我們維持法律並保護影視產業努力中的一項關鍵勝利。」

精華 FAQ

  • 派拉蒙天舞同意將與華納兄弟探索的1100億美元併購案，延後至2027年6月，等候阻止交易的反壟斷訴訟審理結果出爐。

  • 由加州檢察長邦塔領導的12州聯盟提告，成員包括亞利桑納州、科羅拉多州、康乃狄克州、麻薩諸塞州等，並多由民主黨領導。

  • 若交易完成，新合併公司將重塑娛樂與媒體產業，也會讓艾里森家族取得重大勝利；但此家族是美國總統川普的密切盟友，引發外界關注。

好萊塢 加州 新墨西哥州

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