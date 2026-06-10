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德州運動會 非裔少年口角刺死白人選手 恐終身監禁

編譯彭馨儀／綜合報導
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德州19歲高中生安東尼(右，弗里斯科警局照)發生口角刺死17歲選手梅特卡夫(左，...
德州19歲高中生安東尼(右，弗里斯科警局照)發生口角刺死17歲選手梅特卡夫(左，取自GoFundMe網站)，9日被判謀殺罪成立。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德州陪審團認定19歲非裔高中生刺死白人田徑選手，成立謀殺罪。
  • 重點二：辯方主張正當防衛未被採納，陪審團不到三小時即作出有罪裁決。
  • 重點三：此案曾在社群媒體被放大為種族衝突，但雙方律師都否認與種族有關。

2025年德州一名19歲高中生參加比賽起口角刺死一名17歲田徑選手，9日被判謀殺罪成立。

美聯社報導，陪審團駁回安東尼(Karmelo Anthony)在體育場看台衝突屬正當防衛的辯詞。多名學生作證，案發當天為春季賽事正下著雨，安東尼因拒絕離開死者所屬球隊的帳棚，雙方隨即爆發激烈口角。

安東尼在審判期間未出庭作證，恐面臨最高終身監禁。此案在社群媒體被刻意放大種族問題，安東尼為非裔，死者梅特卡夫(Austin Metcalf)為白人，但兩造律師均強調此案與種族無關。

陪審團僅討論不到三小時便達成共識，他們未採納罪責較輕的過失殺人罪。陪審團接下來討論刑期，安東尼的母親海耶斯(Kala Hayes)向陪審團哭訴，懇求對兒子寬大處理。

檢察官沃斯基(Bill Wirskye)9日與辯護律師霍華德(Mike Howard)針對2025年4月的案發經過展開激烈交鋒。案發當時多所學校正在比賽，安東尼坐在「紀念高中」(Memorial High School)的帳棚內。梅特卡夫等人多次要求他離開，導致衝突升級。

辯方律師強調，「德州法律未規定必須等到被打才能還手，應設身處地為被告著想。」但檢方指出，安東尼才是挑釁者，「各位，這不是自衛，這是公然殺人。」

根據警方報告，安東尼曾伸手進包裡嗆聲「你敢碰我試試看」。隨後梅特卡夫推了安東尼，安東尼便拔刀刺入其胸口。多名學生證實，梅特卡夫訓斥安東尼要求離開時曾嘲諷，「你背包裡什麼都沒有。」

檢察官駁斥，「你不能以牙還牙，尤其是在你挑釁使對方推擠的情況下」，呼籲陪審團關注社區的社會責任。

審判吸引大批民眾旁聽，科林郡(Collin County)法院部署嚴密警力。9日數十人在華氏90度的高溫下守候在法院外，判決公布時現場傳出悲痛的哭喊。

這兩名同樣來自達拉斯郊區弗里斯科的青少年先前互不相識。雙方父母則表示，兩名孩子過去都是計劃升大學的好學生。

精華 FAQ

  • 陪審團認定安東尼犯下謀殺罪，並未接受辯方主張的正當防衛，也沒有採納較輕的過失殺人罪，接下來將由陪審團繼續討論刑期。

  • 案發時在春季賽事、天候下雨，安東尼坐在對方球隊帳棚內，遭要求離開後與梅特卡夫等人爆發口角；隨後雙方推擠，安東尼拔刀刺入對方胸口。

  • 因為安東尼是非裔、死者梅特卡夫是白人，社群媒體曾刻意放大為種族事件；不過檢辯雙方都強調，案情核心是當場衝突與是否構成自衛。

社群媒體 德州 非裔

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