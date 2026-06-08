地方公務員揮霍公帑 264元吃條魚 納稅人怒了
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物價高漲，許多民眾苦不堪言，結果許多地方政府民代或公務員濫用職權自肥的醜聞陸續傳出，從264元的比目魚晚餐到419元的豪華旅館住宿，全由納稅人埋單，導致民怨四起，要求嚴懲地方政府官員濫用公帑的歪風。
華爾街日報(WSJ)報導，北卡羅來納州審計長辦公室上月11日發布調查報告，證實人口僅1420人的小鎮皮洛特山(Pilot Mountain)鎮長博艾茲(Michael Boaz)不當挪用公帑，為家庭私人渡假支付419元住宿費、點外賣花費1576元，甚至在商店支付276元採購彈藥，當天博艾茲被大陪審團以挪用公帑重罪加以起訴，但小鎮居民、61歲的退休警察巴特納(Lesa Butner)仍怒不可抑表示：「我也需要彈藥，但我不會去你口袋裡偷。」
全美地方政府通常會發放採購卡(Purchasing Card，簡稱P卡)給民代或其他公務員，以簡化公務採購流程，不料竟成為自肥工具。北卡羅來納州審計長博利克(Dave Boliek)證實近來接獲舉報次數幾乎是過去的一倍，並強調：「民眾去商店看到貨架上商品價格，默默放棄採購，結果竟發現自己在為其他人埋單。」
維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)去年調查發現，市府近兩年2100萬元公務支出，其中500萬元涉及自肥，包括為14名員工培訓課程支付1423元午餐費；為11名員工舉辦感恩派對購買738元「飲料、甜點、冰棒等」，以及為一名員工出庭而採購一套480元西裝。
儘管里奇蒙市府事後將P卡數量從320張大幅刪減至67張，但喬治華盛頓大學法學院(George Washington University Law School)政府採購專家蒂利普曼(Jessica Tillipman)認為如此還不足以遏止歪風：「關鍵在於懲罰濫用者，要殺雞儆猴，因為這是對所有人的警告。」
由於審查公務支出程序繁瑣，意外助長公務員揮霍公帑的動機。博利克團隊去年秋天利用AI技術順利找出伊莉莎白市(Elizabeth City)員工數千元餐費支出，包括八名公務員在餐廳各點一份32.99元的填餡比目魚(stuffed flounder)，總計264元，博利克不以為然指出：「想吃比目魚？自己付錢吧。」
報導指出，皮洛特山鎮長博艾茲涉嫌用公帑支付家庭私人渡假住宿、外賣餐費，甚至以公款購買彈藥，因而被大陪審團以挪用公帑重罪起訴。 原本為簡化公務採購而設的P卡，卻被部分民代與公務員拿來支付私人或不當開銷，讓納稅人為自肥行為埋單，因而引發強烈批評與要求嚴懲。 北卡審計單位與AI分析協助找出多筆異常支出，例如多人共吃比目魚、聚餐點心與服裝費等，顯示加強審查與科技稽核能有效發現濫用行為。
精華 FAQ
報導指出，皮洛特山鎮長博艾茲涉嫌用公帑支付家庭私人渡假住宿、外賣餐費，甚至以公款購買彈藥，因而被大陪審團以挪用公帑重罪起訴。
原本為簡化公務採購而設的P卡，卻被部分民代與公務員拿來支付私人或不當開銷，讓納稅人為自肥行為埋單，因而引發強烈批評與要求嚴懲。
北卡審計單位與AI分析協助找出多筆異常支出，例如多人共吃比目魚、聚餐點心與服裝費等，顯示加強審查與科技稽核能有效發現濫用行為。
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