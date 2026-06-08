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「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

AI紅利還沒來 4種產品服務先漲價

編譯廖振堯／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI資料中心擴張推升晶片、電力與土地等成本，帶動通膨壓力。
  • 重點二：消費電子與蘋果產品因晶片短缺、需求暴增而出現缺貨或漲價。
  • 重點三：軟體訂閱與電費同步上升，企業與家庭都在承受AI外溢成本。

人工智慧公司正投入數千億元建造大型AI資料中心，對電腦設備、土地、專業人員、電力的巨量需求很可能推高通膨，華盛頓郵報便指出四個因AI而漲價的產品或服務。

消費電子產品

筆記型電腦、智慧型手機、汽車、串流設備、電玩主機所需的晶片不是缺貨就是漲價。任天堂上個月宣布Switch 2售價將從450元漲至500元，因為今年需要承擔相當於6.24億元的額外成本(包括晶片成本和川普政府徵收的關稅)，因此不得不漲價。

Meta和微軟近日表示投入AI資料中心的預算比預期高出數百億元；另新聞報導由於晶片短缺，Nvidia(輝達，另譯英偉達)今年不推出任何新的遊戲繪圖處理器(GPU)。

GoPro六月初表示晶片價格上漲和短缺，已使該公司面臨無法繼續營運的風險。市場研究公司IDC分析師傑羅尼莫(Francisco Jeronimo)表示，AI對消費電子產品的衝擊可能會進一步加劇，迫使企業停產某些產品或將業務賣給競爭對手。

電費

資料中心推高大西洋中部地區的電價，如馬里蘭州五家電力公司用戶今年的平均每月電費與2022年的典型家庭用電量比較，從每月122元飆升至181元。這也造成了連鎖反應，馬里蘭大學本周便宣布裁員84人，理由是能源帳單飆漲等等財務挑戰。

軟體訂閱

家庭、小型企業、非營利組織使用的軟體紛紛推出更多AI功能，訂閱價格也水漲船高。高盛上個月發布經濟分析報告指出，過去18個月裡微軟Office、語言學習APP多鄰國(Duolingo)、Adobe攝影工具等軟體的價格上漲了高達50%，許多都與新增AI功能有關。

廣泛用於預算和會計的QuickBooks軟體，去年夏季也從每月99元調漲到99元，其公司Intuit的發言人表示價格雖更高，但反映在新AI功能為用戶節省了時間和金錢。

蘋果電腦

特別將蘋果電腦從消費電子產品拉出來的原因，是迷你主機Mac Mini成為部署AI代理(AI Agent)的首選，因而迅速售罄，五月時蘋果停止銷售最便宜的599元型號，消費者只能買799元的版本。

蘋果正面臨AI帶來的雙重壓力：一方面AI產品的需求遠超預期，導致供不應求、必須漲價；另一方面為了與斥巨資買晶片的AI公司競爭，蘋果也必須支付更高的成本。

精華 FAQ

  • 大型AI資料中心需要大量電腦設備、土地、專業人員與電力，這些需求使相關成本上升，進而把壓力傳導到消費電子、電費與軟體訂閱等市場。

  • 筆記型電腦、智慧型手機、汽車、串流設備與電玩主機都受晶片短缺或漲價影響，任天堂、GoPro與Nvidia的案例都顯示供應與成本壓力正在加劇。

  • 除了硬體，微軟Office、Duolingo、Adobe與QuickBooks等軟體訂閱也因加入AI功能而漲價；同時資料中心推高電價，連馬里蘭大學都因此裁員。

華盛頓郵報 Nvidia 任天堂

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