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專訪變吵架 川普批NBC偏頗翻臉走人

世界新聞網王若馨／綜合報導
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川普總統5日接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」節目主持人韋爾克(右)訪問。...
川普總統5日接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」節目主持人韋爾克(右)訪問。(取自NBC News畫面)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普接受NBC專訪時，因爭議性提問與主持人韋爾克激烈爭辯。
  • 重點二：雙方就選舉是否遭操控、以及反武器化基金用途多次互相駁斥。
  • 重點三：川普最後痛批媒體偏頗，當場起身摘麥克風提前結束訪談離場。

川普總統5日接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目主持人韋爾克(Kristen Welker)訪問，兩人爆發激烈爭論，數度搶話、互不相讓，最終川普憤怒提前結束採訪離場，不歡而散。這專訪已於7日播出。

訪談在最後六分鐘火氣升溫前，韋爾克就一項規模近18億美元的「反武器化」基金追問川普。這項基金原本旨在向遭到聯邦「司法武器化」的受害者提供賠償。但因為國會強烈反對，致使司法部撤回請求國會批准的這項基金，重挫川普總統。

韋爾克追問，假設「反武器化」基金成真，2021年1月6日國會山莊暴亂襲警者是否也能申請賠償。「我不知道反武器化基金最後會怎樣，但我很支持這個構想，」川普說。「像拜登這種蠢貨，他根本不知道發生了什麼事，但他身邊那些人…他們毀了很多人的生活，把沒犯罪的人送進牢裡。」

韋爾克多次指責川普的說法沒有證據，訪談火藥味漸濃，川普則堅持選舉不公，並反指NBC立場偏頗。川普說：「那次選舉受到了操控。」韋爾克表示他沒有證據，川普回應：「我用眼睛看、用耳朵傾聽民眾。」韋爾克說：「那不叫做證據。」

兩人也就剛舉行過的加州初選，計票問題針鋒相對。川普指選舉投票後四天仍未出結果，直指「他們在操控選舉」。韋爾克則反駁這是因為加州的選制之故，川普說：「他們不誠實，就像你不誠實，你們的媒體不誠實，『會晤新聞界』不誠實，ABC、CBS、CNN也一樣不誠實。你們是一家偏頗的電視台。」隨即起身摘下麥克風，宣布結束採訪。「就到此為止吧，我已經受夠了。謝謝你，親愛的，保重。」

韋爾克拜託川普繼續，提醒對方她特地趕赴威斯康辛州進行這次採訪，但川普心意已決。「我在雨中陪了你一個小時，」他說。「已經給你足夠時間了。你們媒體該好好自我反省，當一個國家有了不誠實的媒體，永遠不會偉大。」

節目播出這段交鋒後，韋爾克透露她事後與川普通話，對方同意接受後續採訪，但時間未定。韋爾克表示，兩人都承認採訪期間的雨勢造成了一些干擾。

採訪在白宮要求下安排於威斯康辛州一座金屬屋頂穀倉內進行，由於大雨打在金屬屋頂上造成極大聲響，錄音多次被迫暫停。其中一次暫停長達近五分鐘等雨勢停歇，另有一次是因為音響故障。

川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

精華 FAQ

  • 導火線是韋爾克持續追問反武器化基金與選舉操控指控，川普則堅稱自己有理由相信選舉不公，並反批NBC與多家媒體立場偏頗，雙方因此越吵越兇。

  • 這項近18億美元基金原本設計，是要補償遭到聯邦司法武器化傷害的人；但因國會強烈反對，司法部已撤回向國會提出的批准請求。

  • 在韋爾克不斷要求證據、又反駁川普的說法後，他認為媒體不誠實且偏頗，隨即起身摘下麥克風，表示已經受夠了，因而提前終止訪談。

司法部 拜登 川普

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