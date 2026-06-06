國際太空站漏氣惡化 NASA一度下令太空人準備撤離

服役已27年的國際太空站結構早已老化，近來空氣洩漏的問題持續惡化。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國際太空站因俄羅斯艙段漏氣惡化，NASA曾命令五名太空人準備撤離。

國際太空站因俄羅斯艙段漏氣惡化，NASA曾命令五名太空人準備撤離。 重點二： 太空人一度穿上太空衣進入Crew Dragon待命，兩小時後警報解除。

太空人一度穿上太空衣進入Crew Dragon待命，兩小時後警報解除。 重點三：星辰號漏氣持續數月，NASA與俄方對維修方案分歧，問題未根治。

服役已27年的國際太空站(International Space Station)結構早已老化，近來空氣洩漏的問題持續惡化，終於發生太空人 不得不進入逃生艙準備隨時撤離的緊急狀況。所幸兩小時後警報解除， 五名太空人重新返回站內。

據路透報導，國際太空站共分兩部份，一邊是由美國太空總署(NASA )、歐洲太空總署(ESA)、日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)，以及加拿大太空總署(CSA)共同操作的「美國艙段」，另一邊是俄羅斯 國家航太局(Roscosmos)管理的「俄羅斯艙段」，目前有兩組不同任務共七名太空人。

NASA發言人史蒂文斯(Bethany Stevens)表示，由於俄羅斯艙段氣體洩漏情況惡化，NASA於美東時間5日上午9時04分，向站內其中五名太空人發出命令準備隨時疏散。他們分別是今年初抵達太空站執行「Crew-12」任務的四名太空人(兩人來自美國，另兩人來自法國及俄羅斯)，及另一名駐站的美國太空人，全部穿上太空衣進入靠泊在太空站的「龍飛船」(Crew Dragon)太空艙待命撤離。

大約兩小時後，NASA撤銷命令，通告五人可返回太空站，同時NASA及俄羅斯航太局正共同調查漏氣情況。

出現漏氣的俄羅斯艙段「星辰號」是一個足球場大小的軌道實驗室，國際太空站的關鍵結構之一，太空人在此生活及工作，但幾個月來漏氣情況持續惡化，美俄雙方一直就維修方案出現分歧及爭議。

俄羅斯航太局聲稱，俄方在國際太空站上檢測到兩處漏氣點，第一處已迅速封堵，第二處漏氣點的封閉工作正在進行，目前對太空人沒有直接威脅，整個太空站系統也沒有受到影響。

但NASA一名匿名高級官員表示，近幾個月來漏氣量相對微小，但5日漏氣量突然倍增，從每天一磅增加到兩磅，而且NASA一直不同意俄方的維修方法，於是下令啟動安全避難程序。

史蒂文斯表示，「我們期待俄羅斯航太局合作，共同解決洩漏問題。」

國際太空站原定壽命僅至2024年，後因各國合作夥伴協議多次延長，但隨著結構老化，漏氣現象無法根治，這次是太空人首次接到疏散命令。