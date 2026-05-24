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川普正在白宮內…外圍驚傳數十槍響 槍手遭擊斃 驚魂瞬間曝光

編譯周辰陽／綜合報導
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白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局封鎖槍擊現場。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局封鎖槍擊現場。(美聯社)

CNN報導，該台記者23日在白宮附近聽到疑似數十聲槍響，現場隨即進入封鎖狀態，特勤局也迅速展開應對。

事發地點位於白宮外圍，靠近賓夕法尼亞大道與西北第17街(17th Street Northwest)交叉口。特勤局制服部門接獲有人開槍通報後趕赴現場，隨後發生這起事件。一名執法官員表示，有兩人在白宮附近與特勤局人員交火時受傷。

據特勤局通報，該局探員於周六在白宮附近的一處安檢點擊斃了一名開槍男子。特勤局發言人引述初步調查結果表示，東部時間下午近6時，一名男子逼近白宮建築群外圍的一處安檢點，並開始向執勤探員開火。發言人稱，特勤局探員隨即開火還擊，並擊中了嫌疑人，後者隨後送當地醫院，但不治身亡。現場另有一名旁觀者遭到波及受傷，目前傷勢不明。

根據報導，事發當時，川普總統正在白宮，致力於推動與伊朗達成協議。位於白宮北草坪(North Lawn)的媒體記者團被緊急帶入白宮簡報室避難，當時在白宮內部的記者則被要求原地避難，特勤局人員則高喊「趴下」，並警告「有人開槍」。

ABC新聞白宮首席記者王詩琳(Selina Wang)也在「X」發布影片，顯示疑似槍響瞬間，以及她低身掩護的畫面。她寫道：「我當時正在白宮北草坪用iPhone拍攝社群影片，突然聽到槍聲。聽起來像是數十發槍響。我們被告知衝進白宮簡報室，目前仍在裡面等待。」

事件發生後，可見攜帶步槍的特勤局人員在北草坪區域移動，並封鎖白宮記者簡報室。封鎖措施於下午6時45分過後解除。特勤局表示，正在調查這起槍擊通報。CNN已向白宮、華府大都會警察局及華府消防與緊急醫療服務部門尋求回應。

聯邦調查局(FBI)局長帕特爾(Kash Patel)在X發文表示，FBI「已抵達現場，並支援特勤局應對白宮周邊槍擊事件，我們會在適當時機向大眾更新資訊」。

白宮附近23日傳槍響，特勤人員在白宮媒體室外守衛。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，特勤人員在白宮媒體室外守衛。(美聯社)

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