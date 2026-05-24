SpaceX里程碑 發射超重星艦火箭

SpaceX的巨型「星艦」火箭22日從德州「星際基地」試飛。(美聯社)

SpaceX公司22日在德州 「星際基地」(Starbase)成功發射第三代升級版「星艦 V3」(Starship V3)超重型火箭，全新的「猛禽3」 (Raptor 3)發動機首次亮相。此次試飛不僅驗證了新一代發動機的全航程表現，而一級助推器雖然失控，但仍順利讓太空船濺落印度 洋，算是達成階段性里程碑。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞報導，星艦V3配備了六具「猛禽3」發動機，其中三具更為真空環境下運作而做了優化；因有一具在爬升到太空時提前關機，因此其餘五具的運行時間比原計畫更長，以彌補一具發動機提前關機的不足，最終仍然使火箭進入可接受的次軌道。

目前尚不清楚發動機提前關機原因，但星艦進入太空後運作良好，從發射器釋放了22個星鏈網路衛星模擬器，其中兩個配備攝影鏡頭傳回星艦影像。

另外，一級「超重型」(Super Heavy)助推器未能完成返航點火，在失控狀態下迅速墜向地球，雖未如預定落在墨西哥灣 ，但成功濺落在印度洋，整體而言此次任務除超重型助推器外，其他均圓滿成功。

SpaceX在「X」發文表示：「確認濺落成功。恭喜整個SpaceX團隊完成星艦第12次飛行測試。」

SpaceX老闆馬斯克在X平台上發文祝賀星艦V3首次發射成功。一直密切注意這次發射的太空總署(NASA)署長艾薩克曼(Jared Isaacman)也在社媒恭賀SpaceX及馬斯克，指「星艦V3發射成功，離月球更近一步，離火星更近一步。」

第三代星艦試飛是SpaceX的重要里程碑，該公司正致力完善首枚可完全重複使用的火箭，使它能夠用於發射政府及商業衛星、科學探測器，最終實現載人火星飛行。

這次試飛對NASA而言同樣至關重要，NASA委託SpaceX開發星艦改進版，用於作為「阿提米絲」(Artemis)計畫載人登月任務的載具，並在月球南極附近建造基地。

「星艦 V3」超重型火箭總推力達9240噸，近地軌道運輸能力超過100噸，被形容為地表推力最強的火箭。它是在 V2版本基礎上迭代的改進型號，主打提升結構效率、發動機可靠性與酬載能力，此次首飛即為驗證新版本飛行全流程的系統穩定性，結果證明表現優越，也為SpaceX即將到來的首次公開募股(IPO)注入強心針。