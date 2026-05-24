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乘客想開艙門又打人 聯航迫降IAD機場

記者胡玉立／綜合報導
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聯合航空一架波音737 Max 8型客機在3萬6000呎巡航高度，有一名乘客企圖...
聯合航空一架波音737 Max 8型客機在3萬6000呎巡航高度，有一名乘客企圖打開機尾艙門，引發一場虛驚，班機被迫緊急降落。(美聯社)

聯合航空飛往瓜地馬拉的UA1551班機，21日傍晚自紐瓦克自由國際機場(EWR)起飛不到一小時後，機上一名乘客試圖在3萬6000呎高空打開機艙門，隨後並襲擊另一名乘客；機長基於安全考量，緊急改道降落華府杜勒斯國際機場(IAD)，所幸無人受傷。飛機安全降落後，肇事者立即被執法人員逮捕；其他乘客被安排在旅館過夜，次日改搭替代班機飛抵瓜地馬拉首都。

國家廣播公司(NBC)報導，根據聯邦航空管理局(FAA)及聯合航空聲明，編號UA1551的波音737 Max 8型客機載有145名乘客和6名機組人員，21日晚上7時從紐瓦克起飛前往瓜地馬拉市(Guatemala City)，8時30分左右降落在杜勒斯國際機場，「機組人員稍早報告發生一起乘客騷亂事件。」

航管對話錄音顯示，一名航管員詢問該班機機組人員：「乘客試圖打開的是哪扇門？」機組人員答道：「是2L號門，在3萬6000呎。」並說，該乘客隨後襲擊了機上另一名乘客。波音737 Max 8的2L艙門位於機身左側後方。

航空新聞網站Simple Flying報導，自紐瓦克飛往瓜地馬拉飛行時間通常需要四個多小時；該航班起飛時一切正常，但一名乘客的違規行為，引發機上其他乘客擔憂。據稱，飛機達到巡航高度並飛越德拉瓦州上空時，該名乘客試圖打開艙門，危及機上145名乘客和6名機組人員生命安全。

機長出於謹慎考慮，決定降落至最近的主要機場，最後在華府杜勒斯國際機場安全降落；該乘客隨後被執法人員帶走，其他乘客被迫滯留過夜。聯航提供旅客酒店住宿，次日安排替代航班UA3033自杜勒斯機場起飛，同日下午2時47分抵達瓜地馬拉市。

Simple Flying報導，客機在巡航高度時，乘客幾乎是不可能打開艙門。因為機艙內會增壓，維持乘客舒適，從而與機艙外的稀薄空氣形成巨大壓力差；「栓式」艙門(plug-type doors)在大約2萬6455磅的壓力下，密封關閉。

擾亂航班飛行的乘客可能面臨危害航空器安全、干擾機組人員、魯莽危害他人安全等指控。若罪名成立，可能面臨數年監禁、罰款及被列入禁飛名單。

波音 聯合航空

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