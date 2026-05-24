新UFO檔案公布 人口密集區見球體飛翔

五角大廈22日公布最新一批俗稱「UFO檔案」的解密資料，其中一段影片顯示飛行中的不明物體。(國防部影片截圖)

五角大廈 22日公布最新一批俗稱「UFO檔案 」的解密資料，包括50支原本被列為機密的影片以及其他「不明異常現象」(unidentified anomalous phenomena)文件。其中一段海岸防衛隊(US Coast Guard)於2024年4月以紅外線感測器拍下的影片顯示，美國東南部上空有個物體在一架飛機附近飛行。

標註「敘利亞 UAP瞬間加速」(Syrian UAP instant acceleration)的一段影片，2021年被美國軍用裝備平台的紅外線感測器拍下，2024年上傳到政府機密網絡。

國防部 「全領域異常現象解析辦公室」(All-domain Anomaly Resolution Office)對於所有拍到現象展開多次調查，但未發現任何具體證據足以證明事件與外星有關。不過，軍方官員坦承，多起事件到現在仍無法解釋，處於「懸而未決」(unresolved)狀態。

最新公布的紀錄當中，有一段美軍中央司令部 (U.S. Central Command)2020年在一個未透露地點拍到的影片，畫面顯示一個球狀物體飛翔在人口密集地區上空，逐漸升高之後消失於天空。

紀錄裡還有一名美國資深情報官員去年提供的書面敘述，內容寫道值勤時看到直升機旁有兩個「巨大球體」突然亮起。文件寫道，橘色球體的中央則為白色或黃色，整顆球體射出光芒。

官員寫道，戰鬥機後來緊急升空，企圖辨識這些球體究竟為何方神聖，可是沒能辨別清楚。

官員寫道：「我們之前看到的球體，後來變成在追逐戰鬥機，我們目睹這些狀況都變得目瞪口呆。」

國防部發言人說，五角大廈5月8日在WAR.GOV/UFO網站公布第一批UFO解密檔案後，迄今累計獲得來自全球各地十億多瀏覽次數。