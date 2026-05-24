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拒挺18億基金 共和黨參議員嘲：打發無賴基金

編譯彭馨儀／綜合報導
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代理司法部長布蘭奇21日在閉門會議中向共和黨參議員解釋川普總統的18億元「反武器...
代理司法部長布蘭奇21日在閉門會議中向共和黨參議員解釋川普總統的18億元「反武器化基金」，結果遭到自家議員的猛烈砲轟。(路透)

川普總統設立18億元「反武器化基金」，惹毛自家共和黨參議員，導致全黨陷入內訌，連帶720億邊境撥款法案被迫卡關。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，參議員克魯茲(Ted Cruz)22日透露，共和黨參議員在21日閉門會議中，對著前來簡報的代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)大聲咆哮。會議極其激烈並導致當天參議院推遲原定數小時後表決的邊境與移民法案。

克魯茲指出，與會45人約半數議員非常憤怒，痛批該基金感覺像是川普在進行「自我利益輸送」，讓他們在政治上無法為其辯護。他警告，若政府在6月1日復會前不修改基金內容，參院將爆發全面「叛亂」。白宮則回應感謝各方回饋。

該基金是川普同意撤銷針對國稅局(IRS)等百億訴訟的「交換條件」。然而，愈來愈多共和黨人對此深感憂慮，參議員提利斯痛批這是不排除補償國會暴動罪犯、用來打發「無賴」的基金(payout pot for punks)。民主黨人也強烈譴責，眾院兩黨議員更已聯手提案，立法禁止聯邦經費注入該基金。

路透報導，就在該會議前一天，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)才剛因黨內票數不足否決白宮奢華宴會廳10億元維安預算。川普隨即在社群平台反擊，強調自己是在幫遭受拜登政府虐待的人爭取正義。

這場黨內意志較量預計下月復會後將進一步升級。參議員提里斯(Thom Tillis)直言該基金在政治上難以接受，因為它可能賠償襲擊警察的國會暴亂定罪者，這太過荒謬。

在博弈中，共和黨籍眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)與民主黨籍眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)聯手提案禁止該基金支付索賠，眾議員貝肯(Don Bacon)也稱該基金是面臨連任壓力者的「毒丸」(poison pills)。儘管只需少數議員倒戈即可是否決提案，但政治策略師海耶(Doug Heye)質疑共和黨最後仍會向川普妥協。

參議員昆斯(Chris Coons)已擬好13項修正案，目的是要在下月復會後，強迫共和黨公開表態投票，在選民與川普之間做抉擇。

共和黨 參議員 參議院 反武器化基金 熊恩 IRS

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