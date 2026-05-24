拒挺18億基金 共和黨參議員嘲：打發無賴基金

代理司法部長布蘭奇21日在閉門會議中向共和黨參議員解釋川普總統的18億元「反武器化基金」，結果遭到自家議員的猛烈砲轟。(路透)

川普總統設立18億元「反武器化基金 」，惹毛自家共和黨參議員 ，導致全黨陷入內訌，連帶720億邊境撥款法案被迫卡關。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，參議員克魯茲(Ted Cruz)22日透露，共和黨參議員在21日閉門會議中，對著前來簡報的代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)大聲咆哮。會議極其激烈並導致當天參議院 推遲原定數小時後表決的邊境與移民法案。

克魯茲指出，與會45人約半數議員非常憤怒，痛批該基金感覺像是川普在進行「自我利益輸送」，讓他們在政治上無法為其辯護。他警告，若政府在6月1日復會前不修改基金內容，參院將爆發全面「叛亂」。白宮則回應感謝各方回饋。

該基金是川普同意撤銷針對國稅局(IRS )等百億訴訟的「交換條件」。然而，愈來愈多共和黨人對此深感憂慮，參議員提利斯痛批這是不排除補償國會暴動罪犯、用來打發「無賴」的基金(payout pot for punks)。民主黨人也強烈譴責，眾院兩黨議員更已聯手提案，立法禁止聯邦經費注入該基金。

路透報導，就在該會議前一天，參院多數黨領袖熊恩 (John Thune)才剛因黨內票數不足否決白宮奢華宴會廳10億元維安預算。川普隨即在社群平台反擊，強調自己是在幫遭受拜登政府虐待的人爭取正義。

這場黨內意志較量預計下月復會後將進一步升級。參議員提里斯(Thom Tillis)直言該基金在政治上難以接受，因為它可能賠償襲擊警察的國會暴亂定罪者，這太過荒謬。

在博弈中，共和黨籍眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)與民主黨籍眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)聯手提案禁止該基金支付索賠，眾議員貝肯(Don Bacon)也稱該基金是面臨連任壓力者的「毒丸」(poison pills)。儘管只需少數議員倒戈即可是否決提案，但政治策略師海耶(Doug Heye)質疑共和黨最後仍會向川普妥協。

參議員昆斯(Chris Coons)已擬好13項修正案，目的是要在下月復會後，強迫共和黨公開表態投票，在選民與川普之間做抉擇。