最新民調：49%民眾認經濟糟 前景展望降至-45

汽油價格持續上漲，美國選民的經濟信心指數跌至近四年來最低，有49%認為經濟情況糟糕。(歐新社)

最新民調 顯示，選民的經濟信心指數 跌至近四年來最低，有49%認為經濟糟糕，對前景展望則為負(-)45，凸顯期中選舉將是共和黨 面臨的嚴峻挑戰。

華盛頓郵報 引述蓋洛普(Gallup)22日公布的最新民調，只有16%選民認為經濟表現「優異」(excellent)或「良好」(good)；34%認為「一般」(only fair)，有高達49%認為「糟糕」(poor)。

而且伊朗戰事爆發數月來，隨著通膨與油價飆升，選民不分黨派的經濟信心下降，有四分之三認為經濟持續惡化；儘管共和黨人仍然保持樂觀，但5月經濟信心指數跌至川普2.0執政最低點，僅有20%認為經濟狀況正在改善。

同時國人對於經濟前景的信心指數也下滑，降至-45，為2022年以來最低紀錄，密西根大學 (University of Michigan)22日公布消費者信心指數 ，已跌至1952年調查開始以來最低點，也印證了蓋洛普民調結果。

川普2024競選時承諾解決生活成本問題，不過本月針對伊朗戰事造成的經濟影響，是否促使他積極與伊朗停火，竟直接回答「絲毫沒有」，引發民主黨人抨擊。

目前汽油平均價格漲至每加侖4.56元，高於2月伊朗戰事爆發前2.90元，因此4%受訪者將油價視為國家首要議題，其中10%共和黨人、3%民主黨人與獨立選民皆持相同看法，隨著愈來愈多國人將通膨與整體生活成本列為首要議題，對於控制參眾兩院的共和黨人來說，無疑是期中選舉最大挑戰。

此外華盛頓郵報、美國廣播公司新聞網(ABC News)和益普索(Ipsos)進行的聯合民調顯示，川普主導的白宮宴會廳興建案普遍遭到國人反對，但19日川普帶領記者參觀白宮宴會廳工地，現場一條人行道用金色字母標註「45-47」，代表川普第45任與第47任，川普自豪表示：「我這輩子最擅長的就是大興土木，我是一個偉大建造者，我蓋的建築很漂亮。」不過華盛頓郵報本月全國民調顯示，川普支持率已降至36%，是重返白宮以來最低一個月，低於1月的40%。