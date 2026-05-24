白宮祕撥90億 為情報機構AI加把勁

白宮決定撥款90億元加速情報機構的人工智慧(AI)技術發展，其中部分經費將用於提升支援Nvidia繪圖處理器超級晶片Grace Blackwell的基礎設施。(路透)

白宮 為加速情報機構人工智慧(AI)技術發展，決定撥款90億元，不過由於當前尖端晶片短缺，中央情報局 (CIA )和國家安全局(National Security Agency，NSA)尚無法立即全面部署最新模型。

紐約時報報導，根據現任與前任官員透露，白宮祕密批准一筆價值90億元撥款申請，用於採購情報機構所需的尖端電腦晶片，以便全面提升最新AI模型功能。

官員表示，由於新AI模型需要極其龐大的運算能力，遠超過許多科技專家在一、兩年前的預期，引發白宮和國會擔心晶片短缺，恐導致情報機構在測試或部署用於最高機密間諜任務的AI工具方面落後、趕不上時代腳步。

因此這筆額外經費反映AI平台對於維護國家安全的重要性，因為AI技術有助於軍方和情報機構篩選大量情資，尤其搜尋被忽略的通訊攔截內容等任務，發揮關鍵作用，未來還可能需要挹注更多經費。

這筆90億元經費部分目的是提升支援Nvidia (輝達，另譯英偉達)繪圖處理器(GPU)超級晶片Grace Blackwell 的基礎設施，這類晶片的資料中心需要龐大電力以及專門液態冷卻系統。

這筆經費仍須經過國會同意，但政府同時也正在重新調度8億元，以更快速取得運算能力。

官員表示，為了因應晶片短缺問題，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)已授權NSA繼續使用由AI新創公司Anthropic 開發的先進AI模型，儘管五角大廈已將該公司列為供應鏈威脅。

官員指出，Anthropic與政府目前正在研擬一份機密合約，允許NSA繼續取得Anthropic產品使用權，該公司新推出、名為「Mythos」的模型，在新一代晶片運作效率更高，但也能在上一代晶片上運行。

今年稍早，國防部要求取得使用Anthropic技術於「任何合法用途」的權限，引發雙方爭議，因此新合約已不再包含此條款。

官員表示，合約將納入例外條款，確保該AI模型不會用於蒐集美國公民個資，並強調白宮希望這份新合約成為今後與其他企業合作的範本。