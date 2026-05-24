南加化學槽外洩 劇毒MMA揮發性高 火花就能引爆

南加橘郡園林市的化學儲槽恐有爆炸危險，消防人員正澆水降溫。(美聯社)

南加州一座裝有高度易燃的化學物質儲存槽22日驚傳外洩，附近數以萬計的人被迫疏散。當地官員警告，此一儲存槽可能已經失去作用，隨時有爆炸危險。

這座儲存槽位於橙郡園林市（Garden Grove）航太製造商GKN Aerospace的塑膠工廠內。橙郡消防部門表示，該儲存槽存放約7000加侖的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，MMA），21日因過熱開始向空氣中排放蒸氣。

據橙郡消防局局長科維 (Craig Covey)表示，甲基丙烯酸甲酯是一種用於塑料生產的「高度揮發性」物質。他表示，這是他幾十年消防生涯中「經歷過的最危險的事件」。

南加州大學 化學系副教授皮卡佐 (Elias Picazo) 表示，甲基丙烯酸甲酯用於生產防碎丙烯酸玻璃、油漆、接著劑、樹脂和塑膠，劇毒且易燃，在特定條件下有爆炸的可能。這意味如果它洩漏到大氣中，任何火花或閃光都可能導致火災或爆炸。目前消防員正在努力冷卻儲存槽。

當局表示，目前尚未傳出人員傷亡，但由於無法在一夜之間阻止外洩，園林市居民已接獲撤離命令，撤離範圍22日並擴大至橘郡另外5座城市部分地區，包括賽普拉斯（Cypress）、史坦頓（Stanton）、安那罕（Anaheim）、布埃納帕克（Buena Park）與西敏市（Westminster）。

園林市位於洛杉磯市中心以南約4哩處，以活躍的越南裔社群聞名，是全美越裔人口最多的城市之一，距離兩座迪士尼主題園區不到1哩。迪士尼園區22日並未列入撤離範圍。

科維表示，目前有「兩種選擇」。第一種情況是儲存槽發生故障，數千加侖的有害化學物質洩漏到停車場及周邊區域。他表示，工作人員已使用沙袋構築圍堰，以防止洩漏的化學物質流入排水溝或附近下水道。

第二種情況是儲存槽爆炸，這將導致甲基丙烯酸甲酯顆粒擴散到空氣中。科維表示，目前尚不清楚這種爆炸的影響範圍和危險程度。此外，爆炸也會危及周圍儲存化學品和燃料的儲存槽。

科維表示，他和相關官員也在努力尋找其他安全結束事故的方案。

甲基丙烯酸甲酯儲存在人口稠密的洛杉磯地區，主要有兩個原因，一是維持供應鏈的鄰近性，支持該地區的重工業、汽車業和航太業生產線。另一個是工業區的規畫，這類化學物質儲存槽都是位於專門規畫的工業和製造區內。但是隨著時間的推移與城市擴張，住房與居民不斷湧入這些原有的工業區。