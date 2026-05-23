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白宮附近槍戰槍手死亡 據稱到醫前「精神狀況不穩」

中央社／華盛頓23日電
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白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局人員站上白宮屋頂警戒。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局人員站上白宮屋頂警戒。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）與路透今天引述執法人員說法報導，一名槍手在白宮外與特勤局人員駁火後中槍倒地，送醫不治，槍戰還波及路人，。

路透報導，一名槍手接近緊鄰白宮建築群的西北第17街（17th Street Northwest）與賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）交叉口檢查哨，並對駐守員警開槍。

執法人員表示，特勤局（Secret Service）制服部門（Uniformed Division）接獲上述地點有人開槍的通報後趕赴現場，迅速作出反應。

據CNN報導，執法人員透露，兩名傷者中有一人據信是路人，另一人則是開槍攻擊的嫌犯。調查人員還尋獲一把研判屬於嫌犯的手槍。

白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局封鎖槍擊現場。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局封鎖槍擊現場。(美聯社)

嫌犯受傷倒地後被送往喬治華盛頓醫院（George Washington Hospital），之後不治身亡。據稱他到醫前「精神狀況不穩定」，且當局先前已曾對該名嫌犯發出「遠離令」（stay-away order）。

事發之際，川普總統人在白宮官邸處理公務。

CNN記者表示，槍擊發生時，人在北草坪（North Lawn）的媒體記者被緊急帶進白宮簡報室避難。簡報室的封鎖已於美東時間晚間6時45分後解除。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文稱，該單位人員「已抵達現場，協助特勤局應對白宮附近的槍擊事件。我們會儘可能地向民眾通報最新情況」。

白宮附近23日傳槍響，特勤人員在白宮媒體室外守衛。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，特勤人員在白宮媒體室外守衛。(美聯社)

在不到一個月前的4月25日，川普出席白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴期間，宴會廳外突傳槍響，川普等人隨即緊急撤離華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）。

槍擊 白宮

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