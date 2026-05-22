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Cloudflare大裁員 創辦人曝：我如何決定哪些員工以AI取代

記者顏伶如／綜合報導
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Cloudflare創辦人兼執行長普林斯。（路透）
Cloudflare創辦人兼執行長普林斯。（路透）

Meta等科技公司紛傳大裁員之際，網路基礎設施公司Cloudflare創辦人兼執行長普林斯(Matthew Prince)20日投書華爾街日報指出，每個企業都可以把員工大致歸類為「建造者」(builders)、「銷售者」(sellers)及「衡量者」(measurers)，Cloudflare兩周之前裁撤超過20%的人力，被裁的絕大多數員工都是「衡量者」。

普林斯在標題「我如何決定哪些員工以AI取代」的文中寫道，Cloudflare對中階主管、營運職缺、負責「衡量」的工作崗位需求都已降低，裁員並不是要讓公司陷入困境。

他指出，Cloudflare營收成長創下歷史新高，擁有強勁現金流，全球各地的客戶數量出現空前成長，此時裁員是因為商業環境正在改變，「為了在未來能夠取得勝利，Cloudflare必須跟著改變」。

普林斯寫道，在美國商業史上，可能找不到另一個身為上市公司，成長率超過30%卻裁員超過20%的前例，「然而，我們做的事情，在未來一年可能成為常態」。

他表示，這是一個關於人工智慧(AI)的故事，但企業主管與時事評論員卻誤解成破壞企業、哪些人將受到衝擊。

普林斯表示，他為了理解問題而回頭去讀「現代管理學之父」彼得·杜拉克(Peter Drucker)1954年著作「管理的實踐」(The Practice of Management)，每個企業員工可分為「建造者」、「銷售者」及「衡量者」角色，「建造者」創造產品，「銷售者」販售產品，「衡量者」負責一切其他事務：內部稽核、收入確認、財務、法律、合規、中階管理、營運等。

他指出，「建造者」的職缺不會消失，「銷售者」飯碗不會滅絕，「衡量者」對公司同樣重要，但與前兩者存在差別，最優秀的「衡量者」很難找到，這些「衡量者」在幕後辛勤工作，不求出名，甚至擁有獨立於其他部門的視野。

然而，衡量業務雖然重要，客戶卻是靠「建造者」與「銷售者」爭取到的。最優秀的企業將在這兩大技能領域擴大投資。

普林斯寫道，AI並不是衝著「建造者」或「銷售者」而來，而是衝著「衡量者」，因為人工智慧系統不會疲累、獨立運作、高效率且隨時待命，能以就連優秀員工都無法媲美的客觀細節與精準度對組織進行衡量。

他說，這次裁員並不是為了縮減員工人數。事實上，公司目前的職缺數量創下歷史新高。由於衡量相關工作所需的人力減少，公司現在可以把更多資源投入到推動成長的領域與人才上。

華爾街 Meta

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