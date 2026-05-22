詐騙2.5億元疫情補助款 明州非營利團體主謀被判刑41年8個月

明尼蘇達州非營利組織「餵養我們的未來」負責人艾咪·博克(Aimee Bock)，涉嫌詐騙高達2.5億元新冠疫情補助款，遭判刑41年8個月。(美聯社)

明尼蘇達州 非營利組織「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)宣稱在新冠疫情 期間提供餐點給數百萬名貧困兒童，卻涉嫌詐騙高達2.5億元的疫情補助款，負責人艾咪·博克(Aimee Bock)21日被判刑41年8個月；當局並宣布，另15人因詐騙遭起訴。

司法部表示，博克是與新冠疫情相關的最大詐騙案幕後主使。博克是白人，但許多涉案被告是索馬利亞裔，且多半是美國公民，成為川普政府在明州 掃蕩移民行動的理由。

博克在聯邦法庭上說，「我知道我失敗了；我辜負公眾、家人和所有人。」

當局召開記者會宣布對另15人提起訴訟，他們在領取聯邦透過明尼蘇達州政府發放的福利款項時詐欺。助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald)說，政府將追回從美國人民身上竊取的每一分錢，今年已增派檢察官和執法人員進駐明州。

去年冬天，川普以詐欺案為由，將打擊移民合理化，在明尼阿波利斯-聖保羅地區大規模增派聯邦執法人員。

檢察官稱，博克的非營利組織是詐騙網核心，涉及許多合作機構、冒牌分發點、回扣以及偽造的受助兒童名單。博克堅稱無罪，但去年被判共謀、欺詐和賄賂罪。

政府稱，博克與同謀將福利補助中飽私囊，用於海外奢華旅行，購買房產和豪華汽車。

美國地區法官布拉塞爾(Nancy Brasel)對博克說，「這是欺詐漩渦，你就是中心。」

明尼蘇達州稽查人員發現，教育廳收到大量有關「餵養我們未來」的投訴，卻只是要求該組織自行監管；該州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)被川普猛批稱其依賴聯邦經費的方案詐欺問題嚴重，1月宣布不競選連任。

明州詐欺案日增，州府本周新提交一批刑事案，涉嫌七個州府醫療補助(Medicaid)跨計畫詐欺、金額9000萬元。

川普長期嘲諷索馬利亞人，去年抨擊明尼蘇達州是「洗錢活動的中心」。