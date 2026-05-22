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只歡迎白人 白人婦偕黑人丈夫怒告阿肯色州社區

編譯盧炯燊／綜合報導
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密蘇里州一名擁有猶太血統的白人地產經紀，由於丈夫是黑人並育有一群混血子女，有意在阿肯色州一個只限白人家庭的社區置產時遭到拒絕，於是怒告這個社區的開發團體種族歧視

綜合媒體報導，這個名為「回歸土地」(Return to the Land，RRTL) 的組織去年在阿肯色州拉奧沙克山區(Ozarks) 開發一個只有40戶家庭的社區，對象只限白人。

密蘇里州地產經紀沃克(Michelle Walker)本身是有猶太血統的白人，去年7月有意在這個社區置產卻遭到拒絕。

RRTL的共同創辦人奧沃爾(Eric Orwoll)當時對媒體表示，該組織因為覺得某個人看起來不像白人，在多番考量下決定不接納此人。他同時明確表示這個社區只歡迎白人。

沃克遭拒絕後，本月20日正式向阿肯色州東區法院提告RRTL種族歧視。

沃克的訴狀指出，去年夏天她獲悉RRTL在奧沙克山區開發一個新社區，並要出售其中一塊土地時，決定提出申請，但在過程中遇到「一系列關於她的祖先及宗教信仰的問題」。

她透露父親的家族在17世紀就來到了美國，母親的家族則是俄羅斯猶太移民，丈夫擁有愛爾蘭及非洲血統，幾個孩子繼承了父母的多元血統。在被問及宗教信仰時，沃克直截了當地回答是基督徒。

沃克表示對申請表上列出的血統及宗教問題感到驚訝，因為這些問題違反了聯邦和州公平住房法，這些法律禁止在房地產買賣裡考慮種族和宗教因素，但她還是完成申請。

申請後，RRTL曾有人問她是否曾加入「任何其他白人民族主義組織」，之後再沒有下文。她後來在RRTL網站，看到被拒的原因是「與社區不符」，為此決定控告RRTL 。

RRTL對訴訟未有置評。該組在官網上自稱是一個「私人會員制協會(PMA)，僅限擁有傳統觀念及共同大陸血統的個人和家庭」。

奧沃爾當時將這項開發項目只限白人的政策，描述為「自由結社」，而非種族隔離。

阿肯色州 密蘇里州 種族歧視

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