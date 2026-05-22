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國安部新建議 被遣返移民罰款調高至1.8萬 增加非法移民重返難度

記者胡玉立／綜合報導
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遭川普政府逮捕的移民，戴著口罩，手腳被鐐銬，坐在軍用運輸機內，等候被遣送至瓜地馬...
遭川普政府逮捕的移民，戴著口罩，手腳被鐐銬，坐在軍用運輸機內，等候被遣送至瓜地馬拉。(美聯社)

國土安全部20日在「聯邦公報」公布調高遣返移民罰款草案，並徵求公眾意見。聯邦政府去年開始向被遣返移民徵收5130元罰款，這項新規定準備將罰款一舉提高到1萬8000元，以彌補聯邦政府持續逮捕、拘留和遣返移民所付出的巨額開銷，也藉此增加這些移民重返美國的困難度。

新的罰款主要針對在缺席法庭聽證之後收到最終遣返令的「缺席遣返移民」。去年，移民法官下令遣返的缺席遺返移民超過30萬人，其中約有2萬3670人最終被拘留並被遣返。

「今日美國」（USA TODAY）報導，可能受到新罰款影響的群體，包括合法入境美國但學生簽證或旅遊簽證過期而滯留的人，以及以申請庇護入境、後來被勒令離境的人。

國土安全部官員表示，「我們的訊息很明確：非法滯留美國的非法移民必須立即離開，否則將面臨後果。」

不過，國土安全部官員也承認，美國政府雖然向每個移民開徵1.8萬元罰款，但其中大部分很難收得到。

官員指出，從去年1月20日至今年3月18日，聯邦政府已向大約6萬5000人處以總計360億元罰款；平均每人罰款約55.3萬元。至於多少人繳納了這些罰款，官員未立即透露。

移民權益組織表示，川普政府蓄意將幾乎所有在美國的移民定罪，其中包括在先前歷任總統任內合法入境的移民。美國公民自由聯盟（ACLU）政策與政府事務副主任梅塔（Sarah Mehta）指出，「對這些人處以罰款或懸賞，會讓他們感覺自己更像是逃犯；這項新政策的目的是恐嚇民眾，讓他們覺得必須盡快離開。」

美國移民協會(American Immigration Council)資深研究員賴克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，新的罰款對改善移民系統毫無幫助；對可能因為沒有收到法院通知或不理解情況而錯過聽證的人來說，罰款無法使他們更遵守法律。

另一方面，川普政府本周一口氣新任命了83名聯邦移民法官，以加快遣返案件審理速度，並進一步加強打擊非法移民。移民法院系統並不屬於司法體系，而是隸屬於行政部門，由司法部監管，

遣返 非法移民 國土安全部

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