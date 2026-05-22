我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

禁跨區就讀 麻州被控種族隔離 非裔西語裔學生被迫集中貧困學區

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麻州學生及社區團體提告，指學區畫分制度不公，圖為麻州一所小學上課情形。(路透)
麻州學生及社區團體提告，指學區畫分制度不公，圖為麻州一所小學上課情形。(路透)

麻州學生與社區團體21日向蘇福克郡(Suffolk County)州法院提起訴訟，指控州政府以學生居住地畫分就讀學校的制度，形同延續住宅種族隔離，讓非裔與西語裔學生集中在貧困且資源不足的學區，違反州憲的平等教育權，也成為透過司法途徑解決種族隔離和教育經費分配不均問題的最新例證。

美聯社報導，這起訴訟由九名學生及四個社區組織共同提出，涵蓋春田(Springfield)、霍利約克(Holyoke)、波士頓、勞倫斯(Lawrence)、布羅克頓(Brockton)、林恩(Lynn)及伍斯特(Worcester)等七個學區。

原告指出，這些地區多數為非裔與西語裔居民聚集區，鄰近則是富裕白人社區學子的學區，但依現行制度，學生幾乎無法跨區就學。

麻州2024年州諮詢委員會報告指出，全州約63%的學校屬於「隔離」或「重度隔離」狀態，而有色人種學生高度集中的學校，在畢業率、大學錄取率等學術成果方面，普遍落後白人學生較多的學校。

提告的「民權律師團體」(Lawyers for Civil Rights)資深律師吉利安‧倫森(Jillian Lenson)表示，造成學生學術表現差距的關鍵並非能力，而是該州數十年來延續的學校條件不公。

參與訴訟的「布朗的承諾」(Brown's Promise)組織法律顧問瓊斯‧赫伯特(Jones Herbert)指出，這宗訴訟的目的並非強制學區整併或大規模調動學生，而是要求州政府擴大已有實證支持的教育機會，如區域特色學校與跨區就學計畫，並增加弱勢學校的資源。

赫伯特表示，非裔與西語裔學生長期被排除在這些機會之外，實屬違憲。

原告批評，麻州目前雖然有地區職業學校及自願跨區轉學制度，但申請與退出程序複雜，加上計畫規模有限，真正能跨區就學的學生人數極少，未能有效改善教育不平等。

麻州中小學教育廳回應表示，州政府並無權更改地方學區畫定，也不能強制其他學區接收外地學生，但強調州府持續投入資源縮小教育差距。

麻州 非裔 學區

上一則

只歡迎白人 白人婦偕黑人丈夫怒告阿肯色州社區

下一則

詐騙2.5億元疫情補助款 明州非營利團體主謀被判刑41年8個月

延伸閱讀

洛威爾高中積極招收非裔生 今秋僅7人入學

洛威爾高中積極招收非裔生 今秋僅7人入學
美學生成績出現1個世代的退步 橫跨不同收入、地理、種族

美學生成績出現1個世代的退步 橫跨不同收入、地理、種族
「住學校旁孩子卻進不去」 華人家長焦慮學區分配

「住學校旁孩子卻進不去」 華人家長焦慮學區分配
舊金山學區總監將赴國會作證 為自由主義政策和課程辯護

舊金山學區總監將赴國會作證 為自由主義政策和課程辯護

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場