我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪金寶也受惠「糞便變黃金」救了血便男 醫曝逆轉關鍵

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

死亡率5成...美醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國柏林一輛救護車20日抵達夏里特醫院菲爾紹院區，一名在剛果對伊波拉病毒呈陽性反...
德國柏林一輛救護車20日抵達夏里特醫院菲爾紹院區，一名在剛果對伊波拉病毒呈陽性反應的美國公民，正在該院特殊隔離病房接受治療。（美聯社）

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，已造成近600起疑似病例與139人死亡，病例數預計還會持續增加。華盛頓郵報20日獨家報導，五名知情人士透露，美國醫師史塔福德（Peter Stafford）在剛果民主共和國工作期間接觸伊波拉病毒後，白宮曾試圖阻止他返回美國，延誤撤離與治療，最終該名醫師被送往德國。

根據世界衛生組織（WHO）與美國聯邦疾病防治中心（CDC）資料，伊波拉僅會在患者出現症狀後，透過接觸受感染血液、體液或受污染物品傳播，例如衣物或床單，但不會在無症狀期間擴散，也不會透過空氣或水傳播。極少數情況下，康復者精液中可能仍殘留病毒，因此可能透過口交、陰道性交或肛交傳播。

曾照護伊波拉患者的感染科醫師表示，由於患者可能在數日內惡化為多重器官衰竭，治療最關鍵的是及早發現感染、有效隔離與提供先進支持療法。

根據報導，39歲的史塔福德醫師是在剛果為基督教宣教非營利組織工作時染病。他是當地一間服務偏遠地區醫院唯一的外科醫師，16日開始感到身體不適，等到被送往醫院時，已經無法自行行走，並出現發燒與噁心症狀。CDC在17日的記者會結束後得知，他檢測結果對邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株呈陽性。這種病毒株目前沒有獲批准的疫苗或治療方式，死亡率介於25%至50%。

目前尚不清楚美國官員何時首次得知史塔福德曾接觸病毒。CDC當晚發表聲明稱，正「支援跨部門合作夥伴，積極協調少數直接受此次疫情影響的美國人安全撤離」。

知情人士指出，在美方官員討論如何將他後送期間，CDC與戰略準備暨應變署（Administration for Strategic Preparedness and Response）主張應將他送回美國治療。然而，雙方反覆協商導致撤離與治療延誤。一名知情人士表示，因為「他們不允許把他送回美國」。

另一名知情人士則表示：「總統與他身邊的人不想讓他回到美國。」

2014年西非伊波拉疫情時，首批兩名美國患者被後送至亞特蘭大接受治療；川普當年強烈批評這項決定。知情人士透露，將疑似感染伊波拉的患者接回美國可能引發的輿論反應（optics），至今仍是白宮內部的一大顧慮。

白宮發言人德賽（Kush Desai）否認這項說法，強調川普政府「唯一且最重要的考量」是確保美國公民的健康與安全，德國夏里特醫院（Charite Hospital）也是全球治療與隔離伊波拉等病毒疾病的頂尖機構之一。

德賽表示，川普「一直願意承擔巨大風險，以確保接觸致命傳染病風險的美國人能安全返國」，政府過去也曾多次協助相關人員返美，因此認為白宮擔心政治觀感而拒絕讓患者返美的說法，「不僅錯誤，而且毫無邏輯」。

白宮 WHO CDC

上一則

SpaceX史上最大IPO 上市估值達1.75兆元 馬斯克或登兆萬富翁

延伸閱讀

傳川普抗拒 染伊波拉病毒美國醫生才轉送德國 白宮斥無稽之談

傳川普抗拒 染伊波拉病毒美國醫生才轉送德國 白宮斥無稽之談
伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸
剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死

剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死
民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢

民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元