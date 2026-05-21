死亡率5成...美醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

德國柏林一輛救護車20日抵達夏里特醫院菲爾紹院區，一名在剛果對伊波拉病毒呈陽性反應的美國公民，正在該院特殊隔離病房接受治療。（美聯社）

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，已造成近600起疑似病例與139人死亡，病例數預計還會持續增加。華盛頓郵報20日獨家報導，五名知情人士透露，美國醫師史塔福德（Peter Stafford）在剛果民主共和國工作期間接觸伊波拉病毒後，白宮 曾試圖阻止他返回美國，延誤撤離與治療，最終該名醫師被送往德國。

根據世界衛生組織（WHO ）與美國聯邦疾病防治中心（CDC ）資料，伊波拉僅會在患者出現症狀後，透過接觸受感染血液、體液或受污染物品傳播，例如衣物或床單，但不會在無症狀期間擴散，也不會透過空氣或水傳播。極少數情況下，康復者精液中可能仍殘留病毒，因此可能透過口交、陰道性交或肛交傳播。

曾照護伊波拉患者的感染科醫師表示，由於患者可能在數日內惡化為多重器官衰竭，治療最關鍵的是及早發現感染、有效隔離與提供先進支持療法。

根據報導，39歲的史塔福德醫師是在剛果為基督教宣教非營利組織工作時染病。他是當地一間服務偏遠地區醫院唯一的外科醫師，16日開始感到身體不適，等到被送往醫院時，已經無法自行行走，並出現發燒與噁心症狀。CDC在17日的記者會結束後得知，他檢測結果對邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株呈陽性。這種病毒株目前沒有獲批准的疫苗或治療方式，死亡率介於25%至50%。

目前尚不清楚美國官員何時首次得知史塔福德曾接觸病毒。CDC當晚發表聲明稱，正「支援跨部門合作夥伴，積極協調少數直接受此次疫情影響的美國人安全撤離」。

知情人士指出，在美方官員討論如何將他後送期間，CDC與戰略準備暨應變署（Administration for Strategic Preparedness and Response）主張應將他送回美國治療。然而，雙方反覆協商導致撤離與治療延誤。一名知情人士表示，因為「他們不允許把他送回美國」。

另一名知情人士則表示：「總統與他身邊的人不想讓他回到美國。」

2014年西非伊波拉疫情時，首批兩名美國患者被後送至亞特蘭大接受治療；川普當年強烈批評這項決定。知情人士透露，將疑似感染伊波拉的患者接回美國可能引發的輿論反應（optics），至今仍是白宮內部的一大顧慮。

白宮發言人德賽（Kush Desai）否認這項說法，強調川普政府「唯一且最重要的考量」是確保美國公民的健康與安全，德國夏里特醫院（Charite Hospital）也是全球治療與隔離伊波拉等病毒疾病的頂尖機構之一。

德賽表示，川普「一直願意承擔巨大風險，以確保接觸致命傳染病風險的美國人能安全返國」，政府過去也曾多次協助相關人員返美，因此認為白宮擔心政治觀感而拒絕讓患者返美的說法，「不僅錯誤，而且毫無邏輯」。