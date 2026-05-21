SpaceX史上最大IPO 上市估值達1.75兆元 馬斯克或登兆萬富翁

德州布朗斯維爾附近有一尊SpaceX公司創辦人馬斯克的雕像。SpaceX已於20日提交IPO申請文件 ，有望成為美國史上最大上市案。(路透)

SpaceX 於20日提交IPO(首次公開發行)申請，目標估值高達1.75兆元，有望成為美國史上最大上市案。該公司去年營收186.7億元，主要由星鏈(Starlink)貢獻，但未來成長押注於AI與火星殖民。IPO後，馬斯克 將持有公司85%的投票控制權。此外，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI準備未來幾天提交IPO申請文件，最快22日提出申請。

根據路透與NBC News報導，此次上市有望成為美國市場第一個市值達1兆元的IPO，近一步鞏固SpaceX作為全球最有價值的上市公司之一的地位，也是馬斯克旗下龐大商業帝國中，第二家市值突破1兆元的公司。SpaceX自2002年成立以來，透過發射數千顆Starlink網路衛星，已成長為全球最大的太空企業。雖然SpaceX以建造火箭和發射衛星聞名，但其去年186.7億元營收大部分來自Starlink衛星網路業務，而且未來成長很大程度上，還是取決於人工智慧的相關業務。

若上市成功，SpaceX估值可望達到創紀錄的1.75兆元，有望讓馬斯克成為史上第一位兆萬富翁(trillionaire)。SpaceX表示，其業務的潛在總市場規模高達28.5兆元，其中大部分潛在收入與AI相關。

SpaceX的IPO預期可募得800億以上，爭取6月12日上市，根據募股說明書，將採用雙重股權結構，也就是B類股每股享有10票投票權，由馬斯克及少數內部人士集中控制，而出售給公眾投資人的A類股則每股僅有1票。該公司還採用多項條款，整體上嚴格限制股東權利，例如強制透過仲裁解決法律爭議、限制訴訟地點以及明文保護馬斯克，除他本人以外，任何人都無權將他解雇。

SpaceX並表示，IPO後，馬斯克將持有公司85%的投票控制權，並繼續擔任執行長、董事長暨技術長。SpaceX受惠於與NASA及國防部等機構簽訂的多項價值可觀的政府合約，提供火箭發射服務與通訊系統。

「華爾街日報」引述知情人士報導，OpenAI在最近一輪融資中估值達8520億元，正與高盛(Goldman Sachs)及摩根史坦利(Morgan Stanley)銀行家合作草擬招股說明書，計畫以保密形式向監管機構提交，目標是最快於9月上市。

此外，人工智慧(AI)巨擘Anthropic也預計於今年進行IPO，上述公司的連番動作，使得2026年成為IPO大年。