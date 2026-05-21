預測平台9帳戶精準下注伊戰 獲利240萬元 引發內線交易質疑

分析發現，預測平台Polymarket有九個彼此關聯的匿名帳戶，精準押注美國對伊朗軍事行動的關鍵時機，累積獲利超過240萬元，引發內線交易質疑。(路透)

預測市場平台近年迅速興起，戰爭與地緣政治事件成為熱門下注標的後，內線交易疑雲愈來愈重。

區塊鏈分析公司「Bubblemaps」發現，預測平台Polymarket有九個彼此關聯的匿名帳戶，幾乎專門押注美國對伊朗 軍事行動的關鍵時機，累積獲利超過240萬元，引發外界質疑有人利用機密軍事情報中飽私囊。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，這九個帳戶精準投注多個關鍵事件，包括美軍首次空襲伊朗、伊朗最高領袖被炸死，以及各方停火的宣布日期等；在超過80筆下單中，勝率高達98%，且大多投注的是市場普遍認為成功機率極低的事件。

Bubblemaps共同創辦人與執行長維曼(Nicolas Vaiman)表示，「這可能是我們至今在Polymarket發現最離奇(insane)的模式，光靠運氣無法解釋。」

今年已有逾10億元資金流入戰爭相關預測市場，形成嶄新的「戰爭內線交易」模式。

商品期貨交易委員會(CFTC)負責監管預測網站，CFTC卸任官員、現任律師史瓦茲(Rob Schwartz)不諱言表示，「這是一種新型態的內線交易。」

Polymarket是目前全球最大的預測市場平台，交易資料雖完全公開透明，方便外部公司分析資金流向，但交易者身分仍保持匿名。

Polymarket提供給CBS節目「60分鐘」(60 Minutes)的聲明表示，若系統發現可疑活動，將與執法部門合作調查，「內線交易不受歡迎，任何試圖這麼做的人都會被查出來」。

紐約聯邦檢察官辦公室4月底表示，參與今年1月美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)任務的特種部隊士兵范戴克(Gannon Ken Van Dyke)，利用機密情報在Polymarket精準下注馬杜洛突襲行動時機，以3萬4000元的成本贏得40多萬元；他事後遭依使用政府機密訊息牟取私利、竊取政府非公開訊息、商品欺詐、電匯欺詐、非法金錢交易等罪名起訴，恐將面臨數年有期徒刑。

38歲的范戴克否認犯行，但檢方指出，被告曾署保密協議，承諾不對外洩露與行動相關的任何機密及敏感訊息。