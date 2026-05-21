我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

傳川普抗拒 染伊波拉病毒美國醫生才轉送德國 白宮斥無稽之談

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
剛果紅十字會人員身穿生化防護衣，將感染伊波拉病毒的死者遺體殮棺。(美聯社)
剛果紅十字會人員身穿生化防護衣，將感染伊波拉病毒的死者遺體殮棺。(美聯社)

華盛頓郵報報導，多位熟悉伊波拉病毒疫情因應工作的人士匿名透露，在剛果民主共和國醫療團工作期間感染伊波拉病毒的美國醫生史塔福德(Peter Stafford)，原本要後送回美國卻遭白宮拒絕；由於「總統及其團隊不想讓他回美國」，史塔福德的撤離和治療受到延誤，最後被送往德國。白宮駁斥此一說法，稱是「無稽之談」。

非營利醫療宣教組織Serge Global執行總監艾利森(Matt Allison)指出，現年39歲的史塔福德在剛果工作，是該組織唯一的外科醫生；他16日在剛果偏遠地區工作時，開始感到不適，送醫時已無法獨立行走，並發燒噁心。

傳染病醫生表示，感染伊波拉病毒患者可能在幾天內發展為多重器官衰竭，治療關鍵在於早期識別感染，並輔以有效隔離和先進的支持性治療。

知情人士透露，在美方官員討論如何撤離史塔福德的過程中，美國疾病防治中心（CDC）和戰略防備應對管理局（ASTR）曾主張將他送回美國治療，指他可以在特殊設施接受最高標準治療，例如內布拉斯加生物安全隔離單元（Nebraska Biocontainment Unit）或愛默蕾大學醫院(Emory University Hospital)重症傳染病科。

但知情人士表示，後來出現的反覆諮詢，導致史塔福德的撤離和治療被延誤，最終「總統及其團隊不想讓他回美國」，「他們不允許他被送往美國」。

2014年西非伊波拉疫情爆發時，首批兩名美國患者被送回亞特蘭大接受治療。川普當時即曾在社媒發文嚴厲批評「領導人無能，竟讓感染伊波拉病毒患者帶著所有問題和危險進入我國。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）駁斥白宮不希望史塔福德回國的說法，指其為「無稽之談」，「川普政府首要任務是確保美國公民健康和安全。德國夏里特醫院（Charite Hospital of Germany）是國際公認治療和控制伊波拉等病毒性疾病最佳機構之一，與美國頂尖醫療機構不相上下。」

伊波拉疫情已在剛果造成近600例疑似病例和139例死亡，預計病例數將持續上升。史塔福德的邦迪布焦病毒檢測（Bundibugyo virus）呈陽性反應；這種伊波拉病毒株目前尚無核准疫苗或治療方法，死亡率高達25%至50%。

白宮 德國 華盛頓郵報

上一則

SpaceX拚每年1萬次發射 FAA潑冷水：先提升可靠性

下一則

明州禁預測市場營運 聯邦提訟阻止法律生效

延伸閱讀

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制
伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸
剛果內戰+檢測困難 伊波拉疫情被拖延3周才確認

剛果內戰+檢測困難 伊波拉疫情被拖延3周才確認
伊波拉疫情蔓延 魯比歐指世衛確認工作慢半拍

伊波拉疫情蔓延 魯比歐指世衛確認工作慢半拍

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨