傳川普抗拒 染伊波拉病毒美國醫生才轉送德國 白宮斥無稽之談

剛果紅十字會人員身穿生化防護衣，將感染伊波拉病毒的死者遺體殮棺。(美聯社)

華盛頓郵報 報導，多位熟悉伊波拉病毒疫情因應工作的人士匿名透露，在剛果民主共和國醫療團工作期間感染伊波拉病毒的美國醫生史塔福德(Peter Stafford)，原本要後送回美國卻遭白宮 拒絕；由於「總統及其團隊不想讓他回美國」，史塔福德的撤離和治療受到延誤，最後被送往德國 。白宮駁斥此一說法，稱是「無稽之談」。

非營利醫療宣教組織Serge Global執行總監艾利森(Matt Allison)指出，現年39歲的史塔福德在剛果工作，是該組織唯一的外科醫生；他16日在剛果偏遠地區工作時，開始感到不適，送醫時已無法獨立行走，並發燒噁心。

傳染病醫生表示，感染伊波拉病毒患者可能在幾天內發展為多重器官衰竭，治療關鍵在於早期識別感染，並輔以有效隔離和先進的支持性治療。

知情人士透露，在美方官員討論如何撤離史塔福德的過程中，美國疾病防治中心（CDC）和戰略防備應對管理局（ASTR）曾主張將他送回美國治療，指他可以在特殊設施接受最高標準治療，例如內布拉斯加生物安全隔離單元（Nebraska Biocontainment Unit）或愛默蕾大學醫院(Emory University Hospital)重症傳染病科。

但知情人士表示，後來出現的反覆諮詢，導致史塔福德的撤離和治療被延誤，最終「總統及其團隊不想讓他回美國」，「他們不允許他被送往美國」。

2014年西非伊波拉疫情爆發時，首批兩名美國患者被送回亞特蘭大接受治療。川普當時即曾在社媒發文嚴厲批評「領導人無能，竟讓感染伊波拉病毒患者帶著所有問題和危險進入我國。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）駁斥白宮不希望史塔福德回國的說法，指其為「無稽之談」，「川普政府首要任務是確保美國公民健康和安全。德國夏里特醫院（Charite Hospital of Germany）是國際公認治療和控制伊波拉等病毒性疾病最佳機構之一，與美國頂尖醫療機構不相上下。」

伊波拉疫情已在剛果造成近600例疑似病例和139例死亡，預計病例數將持續上升。史塔福德的邦迪布焦病毒檢測（Bundibugyo virus）呈陽性反應；這種伊波拉病毒株目前尚無核准疫苗或治療方法，死亡率高達25%至50%。