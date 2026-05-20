聖地牙哥槍擊案發前 嫌犯母曾報警：兒離家出走有自殺傾向

屏幕顯示在18日伊斯蘭中心槍案遇害的三人，中為警衛阿布杜拉。(美聯社)

聖地牙哥 伊斯蘭中心(Islamic Center of San Diego)18日發生的槍擊 事件造成三名男子死亡，兩名青少年嫌犯之一的母親於案發前，曾報警說她兒子離家出走且有自殺傾向，警察接報後搜索兩小時未果，最終未能防止這場悲劇的發生，兩名青少年嫌犯作案後在數條街外自殺身亡。

聖地牙哥警察局長瓦爾(Scott Wahl)19日稱，警方在嫌犯之一的母親報警後展開搜查，發現該嫌犯家的槍枝和車輛不見蹤影。報警兩小時後發生槍擊事件。兩名嫌犯分別為17歲、18歲，自殺身亡後被發現死於附近一輛車內。

警方尚未公開青少年嫌犯姓名，但槍擊案發生後，有人看到調查人員搜查高中生克拉克(Cain Clark)的住所，克拉克與父母同住。

聖地牙哥聯合學區發言人坎寧(James Canning)說，克拉克2021年以來一直上網課，預計下個月畢業；雖未到校上課，2024年時仍是聖地牙哥麥迪遜高中(Madison High School)摔角隊隊員，高中無任何違規記錄。

當局說，克拉克和另一名少年瓦斯奎斯(Caleb Vazquez)是在網路上被激進化，他們在網路相識、分享白人至上主義觀點，而且仇恨幾乎所有人。美聯社取得的文章中，包含針對猶太人、穆斯林與伊斯蘭教，以及 LGBTQ+ 群體、黑人、女性，以及政治左派與右派的仇恨言論。兩人都表達了「白人正被消滅」的信念，其中一人還提到自己的心理健康問題，以及遭女性拒絕的經歷。

在克拉克的文章中，他呼籲將穆斯林「消滅殆盡」。該文件包含了長期與白人至上主義及納粹有關的符號。兩人自稱為「塔蘭特之子」(Sons of Tarrant)，顯然是指2019年於紐西蘭基督城襲擊清真寺、造成51人死亡的白人至上主義者塔蘭特(Brenton Tarrant)。

調查人員還在兩處住所中查獲至少30把槍、彈藥以及一把十字弓。

瓦爾說，警方認為遇難的警衛阿卜杜拉(Amin Abdullah)有效阻止襲擊蔓延到清真寺前半部以外的區域，他用無線電通知中心內的學校老師鎖門，並與嫌犯槍戰；阿卜杜拉在清真寺工作十幾年。

此外，聯邦調查局(FBI)正在調查槍手於襲擊期間直播的影片。這段駭人的影片正在社群媒體上流傳，畫面顯示恐怖襲擊發生時的情景，以及槍手最終自殺的過程。

影片似乎是由某種類似隨身攝影機的設備錄製，畫面中可見17歲的克拉克身穿戰術背心，與18歲同夥瓦斯奎一同持槍闖入伊斯蘭中心並開火射擊。其中一幕顯示，他們站在一具屍體與一灘血泊旁，隨後登上一輛寶馬(BMW)車逃離。