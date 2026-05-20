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教育部降低研究生學貸上限 恐使醫療人力短缺惡化 25州提告

記者胡玉立／綜合報導
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紐約州檢察長詹樂霞率領25州及哥倫比亞特區提告，指控教育部降低研究生向聯邦政府借...
紐約州檢察長詹樂霞率領25州及哥倫比亞特區提告，指控教育部降低研究生向聯邦政府借款額度新規定，將使醫療人員短缺現狀更加惡化。(美聯社)

25個民主黨執政州及哥倫比亞特區19日聯合向馬里蘭州聯邦法院提起訴訟，指控教育部訂7月1日生效的降低研究生向聯邦政府借款額度新規定，將使醫療人員短缺現狀更加惡化；各州請求法院阻止實施新規定。

華盛頓郵報報導，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)與馬里蘭州、內華達州和科羅拉多州共同領導該原告聯盟，她聲明指出，「高等教育成本高昂，醫療保健系統不堪重負；教育部這項規定將有才華者拒於門外，使他們無法從事關鍵職業，將導致社區急需的醫療人員短缺」。

教育部新規定在三周前宣布，要求根據學生攻讀專業課程學位或研究生學位來設定借款上限。專業課程學生每年最多可借5萬元，總額最高可達20萬元；研究生每年最多可借2萬500元，總額最高可達10萬元。教育部並列舉出專業課程包括：藥學、牙科、獸醫學、脊椎矯正療法(chiropractic)、法學、醫學、驗光(optometry)、整骨療法(osteopathic medicine)、足科(podiatry)和神經學等等。

在此之前，所有研究生都可以借貸全部學費金額。但保守派議員認為，這正是導致課程費用高昂和學生債務高築的原因。

25州及哥倫比亞特區訴狀聲稱，教育部對「專業學位」定義過於武斷，超出權限，而這種界定並非國會當初所設想。聯盟擔心，這些規定將迫使許多學生依賴成本更高的私人貸款，延遲完成學業，甚至徹底放棄攻讀高級學位。這些規定也將加劇勞動力短缺，患者更難獲得醫療保健服務，農村和醫療服務不足地區的患者受影響尤其嚴重。

美國醫師協會(American Academy of Physician Associates)和醫師助理教育協會(PA Education Association)發表聯合聲明，歡迎各該州聯盟提出該法律挑戰，並稱他們將「繼續領頭對抗這項有害規定，直到它被推翻為止，以期未來醫療從業人員在法律面前獲公平對待」。

教育部副部長肯特(Nicholas Kent)批評民主黨州聯盟反對所謂的「常識性貸款上限」，他認為這些上限能夠激勵高等學校降低學費。

學貸 教育部 內華達州

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