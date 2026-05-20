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開玩具車、改搭巴士 全美招對抗高油價各出奇招

記者胡玉立／綜合報導
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喬治亞州技工海托沃從垃圾堆撿來一輛舊的粉紅芭比夢幻露營玩具車，安裝高壓清洗機兩加...
喬治亞州技工海托沃從垃圾堆撿來一輛舊的粉紅芭比夢幻露營玩具車，安裝高壓清洗機兩加侖的引擎。他說，現在他「盡量只開這台車」。(路透)

全國各地油價已飆升至每加侖4.50元；民眾為了撙節用油開支、與高油價對抗，絞盡腦汁想出各種因應之道：減少出行，或改搭大眾交通工具，有人盡量避開高價加油站，甚至還有人突發奇想，改開「電動玩具車」。

路透報導，喬治亞州現年30歲的技工海托沃(Mali Hightower)真正有的車是一輛1996年賓士敞篷車，但汽油價格飆升，為車子加滿油約需90元，海托沃稱他「負擔不起」。他的創意解決之道是：從垃圾堆撿來一輛舊的粉紅芭比夢幻露營玩具車，把一座單活塞高壓清洗機兩加侖引擎裝進這輛不到四呎高的玩具車裡，變成另類「電動玩具車」。

海托沃在這輛玩具車車頂加裝放置雜貨的架子，開去超市買菜；他說，現在他「盡量只開這台車」。

美國汽車協會(AAA)數據顯示，截至5月18日，民眾購買普通汽油平均價格為每加侖4.52元，伊朗戰爭2月底爆發前約為每加侖3元。華盛頓郵報和美國廣播公司(ABC)聯合發布的4月28日益普索(Ipsos)民調顯示，44%民眾表示已減少開車出遊。

家住華盛頓州的28歲網紅弗洛雷斯(Dafne Flores)每年開車去洛杉磯探望朋友，她最近一次的洛杉磯之旅是改搭大眾運輸工具。她在巴士上剪輯搭巴士的影片，省下停車費。她說：「我們習慣了高油價，但從沒見過這麼貴的。」

她說，為她的豐田(Toyota)休旅車Highlander加滿油至少需要95元，現在她出門盡量把路程控制在五哩以內，並且避開高速公路附近加油站，因為那裡的油價有時接近每加侖9元。

弗洛雷斯說，網路上越來越多和她同齡的國人也在討論類似的出行選擇，「很多人都在拍攝自己搭巴士的影片」。

這種趨勢在全國各地顯而易見。緬因州班戈市(Bangor)公車管理員林斯科特(Laurie Linscott)表示，1月以來，市公車系統的客流量增加21%，高峰時段客流量成長最顯著。他說：「我觀察人們的出行情況，試圖了解他們的人口屬性；結果發現，各行各業的人都有。」

油價 喬治亞州 賓士

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