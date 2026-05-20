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折扣藥品網站增600多種平價藥 川普：降低醫療成本最大突破

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統18日宣布，政府折扣藥品網站TrumpRx.gov新增600多種學名藥；...
川普總統18日宣布，政府折扣藥品網站TrumpRx.gov新增600多種學名藥；圖為億萬富翁庫班(右)與川普握手，庫班旗下的郵購處方藥店Cost Plus Drug與TrumpRX合作。(美聯社)

川普總統18日宣布，政府折扣藥品網站TrumpRx.gov新增600多種學名藥，聲稱是現代史上降低醫療成本的最大突破。

美聯社報導，民主黨人一直批評TrumpRx只是作秀，所推薦的許多品牌藥在健保給付下價格還會更低，又或在其他地方有價格更低的學名藥。此外，醫療費用是許多美國人的擔憂之一，共和黨控制的國會削減對白卡(Medicaid)的補助，「平價醫療法」(Affordable Care Act)的額外補貼也消失，勢必影響共和黨期中選舉選情。

為此川普18日在白宮宣布TrumpRx新增600多種平價藥品，顯然是回應民主黨的批評以及期中選舉選民所關注的醫療問題。

川普說此次大增平價藥品，主要得益於與其他線上藥局的合作，包括亞馬遜藥局、GoodRx以及億萬富翁投資人庫班(Mark Cuban)旗下的郵購處方藥店Cost Plus Drug。

川普說，TrumpRx是降低醫療保健成本的最大突破，而且還剛起步，預期未來是「醫藥界最熱門的項目」。他表示新增的藥品使該網站的藥品種類增加近七倍，並說自網站開通以來，訪問量已超過1000萬次。

今年2月成立的TrumpRx，並非藥品購買平台，而是一個服務平台，引導民眾到藥廠的直銷網站購藥，包括品牌藥及學名藥，也提供買藥折價券。該網站針對的是自費的無保險患者。

出席白宮活動的庫班，儘管在2024年總統大選時公開支持民主黨總統候選人賀錦麗，但也一直強烈支持TrumpRx以及衛生部官員為降低處方藥價格所做的工作，並提議將TrumpRx連結到他的郵購網店Cost Plus Drug。

波士頓大學商學院教授康蒂(Rena Conti)則說，即使TrumpRx增加了藥品品種，但節省藥費很大程度取決於患者的具體情況，有健保者通常使用醫療保險支付藥品費用更省錢，但無保者和自付額高的民眾，在折扣藥品網站買藥可能較划算。

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