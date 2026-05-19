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馬斯克控告OpenAI、奧特曼敗訴 將提上訴

編譯盧炯燊／綜合報導
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特斯拉執行長馬斯克控告OpenAI 和其執行長奧特曼的「AI 世紀官司」敗訴。(...
特斯拉執行長馬斯克控告OpenAI 和其執行長奧特曼的「AI 世紀官司」敗訴。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)控告OpenAI和其執行長奧特曼(Sam Altman) 的「AI 世紀官司」，加州奧克蘭聯邦陪審團18日經過不到兩小時的審議，以「提控太晚」為由駁回馬斯克的訴求，馬斯克隨即表示會上訴。

綜合美聯社等媒體報導，馬斯克2024年提告OpenAI 及奧特曼，聲稱自己在2015年協助創立OpenAI並投入3800 萬元資金，目的是基於公益與開源AI理念，而非打造一家高獲利企業，但OpenAI卻違背當初「為全人類利益發展 AI」的非營利承諾，轉而成為追求商業利益的科技巨頭。

馬斯克要求法院強制OpenAI及微軟放棄高達1340億元的「非法所得」、罷免奧特曼及 OpenAI 總裁布羅克曼(Greg Brockman)的職務、撤銷OpenAI在2025年的重組計畫。

奧克蘭聯邦地方法院經過三星期審理後，法官羅傑斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 18日同意九人聯邦大陪團裁決，奧特曼及OpenAI無須承擔案中責任，至於違反慈善信託及不當得益的指控，則因時效已過而駁回。

馬斯克隨即在 X上發文表示會提出上訴，並指法官及陪審團未就案件的實質內容作出審理，而只是糾纏於「日程安排上的技術性問題」。

發文說，「任何密切關注此案的人都清楚，奧特曼跟布羅克曼確實竊取慈善機構的資金而中飽私囊。唯一的問題是他們是甚麼時候做的。」

馬斯克的律師莫洛(Steven Molo)表示，馬斯克與OpenAI及奧特曼之間的恩怨遠未結束。

外界分析指出，本案核心表面在於馬斯克聲稱OpenAI的高管竊取了慈善機構，奧特曼與布羅克曼為了追求個人利益而背棄OpenAI創立之初的慈善使命。

但此案實際不只是兩位科技巨頭的私人恩怨，更牽涉AI產業未來核心問題，包括AI應由誰掌控、如何治理，以及龐大利益最終由誰獲得。隨著生成式AI快速滲透教育、醫療、金融、法律與媒體等領域，AI治理與商業化爭議勢必持續升溫。

OpenAI 微軟 馬斯克

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