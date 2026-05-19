降低房價、保護農地 愛州允在全國最小建地蓋房子

為了降低房價、保護農地，人口最稀疏之一的愛達荷州通過新法，允許在全國規模最小的建地蓋房子。圖為愛達荷州議會。(美聯社)

華盛頓郵報 18日報導，為了降低房價、保護農地，人口最稀疏之一的愛達荷州 通過新法，允許在全國規模最小的建地蓋房子。

根據愛州新法，在滿足某些條件的情況下，居民人口至少1萬人的城市必須為至少4英畝(約2.2 個國際標準足球場，或約1個標準的美式足球場)的土地批准在1500平方呎建地(lots)興建房屋。

美國其他地點存在規模更小的建地，華府 特區有些排屋住宅(rowhouses)土地僅900平方呎，但不曾有其他州像愛達荷州一樣，立法通過如此小規模的建地標準。

推動法案的共和黨籍州參議員托斯(Ben Toews)表示：「我們熱愛我們的開放空間，如果社區規模小一點，就能留下更寬廣的開放空間，因為郊區擴張已經是個真實的問題，你會看到我們的農田遭到房屋吞噬。」

對法案投下反對票的共和黨籍州參議員亞當斯(Ben Adams)則說，問題歸根究底在於想要城鎮看起來有什麼面貌，「根本沒有人想要擁有一棟800平方呎的房子」。

他說，如果買房民眾有需求，市政府不應該阻止開發商興建小房子。他表示：「我相信自由市場，希望自由市場的供應來滿足需求。」

三年前從猶他州搬到愛州的焊工瓊斯(Nicklaus Jones)，是想買小房子的潛在買家。他說：「我今年42歲了，最終目標是想擁有一棟自己的房子。」

然而，若要在瓊斯負擔得起的範圍之內，房價必須低於30萬元。

愛達荷州2018年房價中位數大約就是30萬元，但新冠疫情期間能夠遠距上班的外州民眾紛紛遷入，如今愛達荷州房價中位數是58萬5000元。

根據人口普查局(Census Bureau)統計，2024年全國有六成新建房屋是蓋在7000平方呎以上的建地。

去年緬因州通過法律，禁止城市要求房屋建地至少要有5000平方呎。德州也禁止大型城市要求房屋建地至少要有3000平方呎。這些措施都獲得住房供應倡議人士予以肯定。