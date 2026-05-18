民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情 ，美國疾病管制暨預防中心今天表示，1名美國人確診，同時宣布加強防疫措施，包括對來自疫情地區的航空旅客進行篩檢，並暫停疫情地區的簽證服務。

在美國疾病管制暨預防中心（CDC ）宣布這些防疫措施之際，世界衛生組織（WHO ）宣布剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

法新社報導，CDC發表聲明指出：「目前，CDC評估（這波疫情）對美國一般大眾的直接風險仍低，但我們將持續評估不斷變化的情況，並可能隨著取得更多資訊而調整公共衛生措施。」

除了在機場進行防疫篩檢之外，CDC表示，持有非美國護照人士過去21天內若曾前往烏干達、民主剛果或南蘇丹，當局將對其實施入境限制。

與此同時，美國駐烏干達首都康培拉（Kampala）大使館表示，已暫停所有簽證服務，並通知受影響的申請人。

CDC還說，民主剛果有1名美國人確診感染伊波拉病毒。

CDC於周末期間表示，正努力協調「安全撤離少數受到這起疫情直接影響的美國人」。

美國在總統川普（Donald Trump）領導下，於今年正式退出世界衛生組織。

CDC官員強調，他們正與國際夥伴以及受影響國家的衛生官員展開合作。