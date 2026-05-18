我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，美國疾病管制暨預防中心今天表示，1名美國人確診，同時宣布加強防疫措施，包括對來自疫情地區的航空旅客進行篩檢，並暫停疫情地區的簽證服務。

在美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布這些防疫措施之際，世界衛生組織（WHO）宣布剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

法新社報導，CDC發表聲明指出：「目前，CDC評估（這波疫情）對美國一般大眾的直接風險仍低，但我們將持續評估不斷變化的情況，並可能隨著取得更多資訊而調整公共衛生措施。」

除了在機場進行防疫篩檢之外，CDC表示，持有非美國護照人士過去21天內若曾前往烏干達、民主剛果或南蘇丹，當局將對其實施入境限制。

與此同時，美國駐烏干達首都康培拉（Kampala）大使館表示，已暫停所有簽證服務，並通知受影響的申請人。

CDC還說，民主剛果有1名美國人確診感染伊波拉病毒。

CDC於周末期間表示，正努力協調「安全撤離少數受到這起疫情直接影響的美國人」。

美國在總統川普（Donald Trump）領導下，於今年正式退出世界衛生組織。

CDC官員強調，他們正與國際夥伴以及受影響國家的衛生官員展開合作。

疫情 CDC WHO

上一則

聖地牙哥清真寺傳槍擊 造成5死其中2人為嫌疑人

下一則

馬斯克告OpenAI案敗訴 陪審團認定提告太遲

延伸閱讀

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸
WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」 給各國2建議

WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」 給各國2建議
剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死

剛果民主共和國爆伊波拉疫情 已釀65死
整理包／非洲伊波拉疫情拉警報 重點一次看

整理包／非洲伊波拉疫情拉警報 重點一次看

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05

超人氣

更多 >
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢
賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂

闊別2年回歸 Trader Joe's「史上最好吃」零食引瘋狂