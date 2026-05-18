美國年輕碩士失業率逼近20年高點 研究所光環失靈

最新研究顯示，美國年輕的碩士學位持有者，失業率逼近20年高點，而企業招聘愈來愈重視技能而非學歷。示意圖。(路透)

重返校園攻讀研究所，長期以來被視為職涯升遷和轉換跑道的跳板，但最新數據顯示，已不再像以前那樣能保障就業前景。

美國智庫Burning Glass Institute分析美國勞工統計局數據發現，35歲以下碩士學歷者的失業率，如今接近20年高點，相較之下，35歲以下擁有博士、法律與醫學學位的工作人士者，失業率卻接近歷史低點，顯示研究所學位的就業回報出現分化現象。

該機構首席經濟學家Gad Levanon表示：「過去20年的多數時間，這些曲線同步變動，但現在不再如此。」主因是愈來愈多人拿到學位，但這些學位原本對應的職位，數量卻沒有增加。

分析指出，在2005至2021年間，美國碩士課程數量暴增69%，超過33,500個，近年在AI熱潮又出現大量再培訓與專業進修課程，但高階職位未同步增加，導致碩士學位的稀缺性下降。

Levanon指出，法律與醫學學位具備執業資格，能直接對應特定職業，碩士學位則更多的只是一種加分訊號，當愈來愈多人擁有時，價值就會被稀釋，「要指望靠它換到好工作，風險相當高」。

雇主態度也變了。一項調查顯示，超過40%的企業今年無意聘用MBA畢業生，比率明顯高於去年。美國人力資源管理協會（SHRM）主席Johnny C. Taylor Jr.表示，在AI技術推動下，加速企業採取「技能優先」的招聘策略，雇主最在意的是「你能不能做這份工作」。