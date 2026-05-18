星巴克資遣300人 關閉多處辦公室

希巴克連鎖咖啡位於西雅圖的企業總部。(美聯社)

咖啡連鎖集團星巴克 (Starbucks)持續推動扭轉企業績效，宣布新一波裁員行動，將會裁撤部分地區支援辦公室(regional support offices) 及300名行政人員，但不涉及門市員工。

綜合美聯社、路透報導，星巴克集團15日宣布，作為全面轉型的一部分，正整合全美的地區辦公室，亞特蘭大 、加州布班克(Burbank)、芝加哥 及達拉斯等地的辦公室會直接關閉，重整架構下會裁撤300人。

集團表示，受這波裁員影響的是行銷、人力資源及供應鏈管理等支援部門的員工，並不涉及門市咖啡師等前線員工。儘管國際員工也不受影響，但集團表示會審查公司在美國以外的組織架構。

總部位於西雅圖的星巴克早前已宣布，將在田納西州納許維爾(Nashville)設立新企業總部，五年內會雇用多達2000名員工。

預計這些重組措施耗資4億元，包括1.2億元是裁員遣散費、2.8億元是與長期資產減損有關的帳面非現金支出。

現任執行長尼柯爾(Brian Niccol) 自2024執掌星巴克後，一直致力於降低成本及簡化營運。今次是他上任後的第三波裁員，去年2月宣布裁員1100人，數百個仍然空缺的職位不再填補；9月時再宣布10億元重整計畫，而裁減900 名非門店人力，同時關閉美國、加拿大及歐洲數百家門店。

尼科爾上月在與投資者的電話會議上強調，簡化後的組織架構有助於公司更快轉型創新，這些重整舉措旨在「明確重點、簡化流程及減少成本」，但不會對咖啡店的營運造成負面影響。這些努力開始發揮績效，今年1月至3月銷售額成長7%。尼柯爾形容是「轉虧為盈的轉折點」。

星巴克1971年在西雅圖派克市場(Pike Place Market)起家，從一家販售咖啡豆、茶葉及香料的咖啡店，發展成市值超過1120億元的全球品牌。根據4月1日最新財務報表，集團目前在全球營運4.1萬家咖啡店，雇用員工超過36萬人。