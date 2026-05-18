我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

星巴克資遣300人 關閉多處辦公室

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
希巴克連鎖咖啡位於西雅圖的企業總部。(美聯社)
希巴克連鎖咖啡位於西雅圖的企業總部。(美聯社)

咖啡連鎖集團星巴克(Starbucks)持續推動扭轉企業績效，宣布新一波裁員行動，將會裁撤部分地區支援辦公室(regional support offices) 及300名行政人員，但不涉及門市員工。

綜合美聯社、路透報導，星巴克集團15日宣布，作為全面轉型的一部分，正整合全美的地區辦公室，亞特蘭大、加州布班克(Burbank)、芝加哥及達拉斯等地的辦公室會直接關閉，重整架構下會裁撤300人。

集團表示，受這波裁員影響的是行銷、人力資源及供應鏈管理等支援部門的員工，並不涉及門市咖啡師等前線員工。儘管國際員工也不受影響，但集團表示會審查公司在美國以外的組織架構。

總部位於西雅圖的星巴克早前已宣布，將在田納西州納許維爾(Nashville)設立新企業總部，五年內會雇用多達2000名員工。

預計這些重組措施耗資4億元，包括1.2億元是裁員遣散費、2.8億元是與長期資產減損有關的帳面非現金支出。

現任執行長尼柯爾(Brian Niccol) 自2024執掌星巴克後，一直致力於降低成本及簡化營運。今次是他上任後的第三波裁員，去年2月宣布裁員1100人，數百個仍然空缺的職位不再填補；9月時再宣布10億元重整計畫，而裁減900 名非門店人力，同時關閉美國、加拿大及歐洲數百家門店。

尼科爾上月在與投資者的電話會議上強調，簡化後的組織架構有助於公司更快轉型創新，這些重整舉措旨在「明確重點、簡化流程及減少成本」，但不會對咖啡店的營運造成負面影響。這些努力開始發揮績效，今年1月至3月銷售額成長7%。尼柯爾形容是「轉虧為盈的轉折點」。

星巴克1971年在西雅圖派克市場(Pike Place Market)起家，從一家販售咖啡豆、茶葉及香料的咖啡店，發展成市值超過1120億元的全球品牌。根據4月1日最新財務報表，集團目前在全球營運4.1萬家咖啡店，雇用員工超過36萬人。

芝加哥 星巴克 亞特蘭大

上一則

愛達荷州美軍戰機相撞 專家揭4飛官「全數生還」關鍵

下一則

「造山者」紐約放映 導演蕭菊貞：科技紀錄片成兩代聊天話題

延伸閱讀

星巴克續精實營運 美國再裁300人關部分地區支援辦公室

星巴克續精實營運 美國再裁300人關部分地區支援辦公室
全美這6家知名連鎖餐廳 顧客抱怨最多

全美這6家知名連鎖餐廳 顧客抱怨最多
Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

Coinbase裁員14% 未來以AI當核心
AI時代「新鮮的肝」優勢不再？調查：老闆挑員工更重視經驗和判斷力

AI時代「新鮮的肝」優勢不再？調查：老闆挑員工更重視經驗和判斷力

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬