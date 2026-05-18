愛達荷州2軍機「相撞」 4飛行員彈跳逃生 空軍基地緊急關閉

兩架海軍EA-18G「咆哮者」電子作戰機17日在愛達荷州航空展飛行表演時，低空相撞墜毀。圖為同型機資料照片。(路透)

愛達荷州 霍姆山空軍基地(Mountain Home Air Force Base)17日舉辦「槍手的天空」(Gunfighter Skies)航空展，驚傳兩架軍機空中相撞事件，所幸飛行員都安全彈跳逃生。霍姆山空軍基地則因此緊急關閉，對此一意外事件展開調查。

根據航展新聞網站(Airshow News)發布的消息，兩架海軍EA-18G「咆哮者」(Growler)電子作戰機17日在「槍手的天空」航空展飛行表演時，於距離霍姆山軍基地2哩外低空相撞墜毀。目擊者表示 ，戰機相撞墜落時看到四頂降落傘張開。

當地的愛達荷州政治家報(The Idaho Statesman)指出，事故發生在當地時間下午12時30分左右。霍姆山空軍基地官員最初僅在社群媒體 上宣布基地已進入封鎖狀態。隨後，基地發表聲明，確認發生了「飛機事故」。

霍姆山空軍基地發言人表示，緊急應變人員已抵達現場，針對這起「空中相撞事故」的調查正在進行中，更多細節將在稍後公佈。霍姆山警察局也發布通知，宣布航空展取消，並提醒民眾不要前往現場。

航展官網顯示，來自華盛頓州 惠德比島海軍航空站(Naval Air Station Whidbey Island)的「維京人」第129電子攻擊中隊(VAQ-129)EA-18G是原定的航展表演團體之一。

網路上流傳的目擊者影片顯示，兩架噴射戰機在空中相撞，隨後墜機區域附近冒出濃煙。社群媒體上分享的幾段影片也顯示，撞擊後不久就看到張開的降落傘飄落。

據當地電視台KTVB報導，航展現場的一名播報員告訴觀眾，四名飛行員全數成功彈射逃生。這位播報員告訴觀眾：「四個降落傘都完好無損。」

網路上發布的多段影片也捕捉到了墜機後基地附近區域升起濃濃黑煙。另一段在X網站上流傳的影片顯示了兩架飛機相撞的瞬間，隨後降落傘出現在空中。

影片顯示兩架編隊飛行的戰機，疑似後方的飛機撞上前機，兩架機身糾結在一起，火花四濺地墜向地面，發出巨大的爆炸聲，並且產生巨大的火球和濃煙。