我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

愛達荷州2軍機「相撞」 4飛行員彈跳逃生 空軍基地緊急關閉

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩架海軍EA-18G「咆哮者」電子作戰機17日在愛達荷州航空展飛行表演時，低空相...
兩架海軍EA-18G「咆哮者」電子作戰機17日在愛達荷州航空展飛行表演時，低空相撞墜毀。圖為同型機資料照片。(路透)

愛達荷州霍姆山空軍基地(Mountain Home Air Force Base)17日舉辦「槍手的天空」(Gunfighter Skies)航空展，驚傳兩架軍機空中相撞事件，所幸飛行員都安全彈跳逃生。霍姆山空軍基地則因此緊急關閉，對此一意外事件展開調查。

根據航展新聞網站(Airshow News)發布的消息，兩架海軍EA-18G「咆哮者」(Growler)電子作戰機17日在「槍手的天空」航空展飛行表演時，於距離霍姆山軍基地2哩外低空相撞墜毀。目擊者表示 ，戰機相撞墜落時看到四頂降落傘張開。

當地的愛達荷州政治家報(The Idaho Statesman)指出，事故發生在當地時間下午12時30分左右。霍姆山空軍基地官員最初僅在社群媒體上宣布基地已進入封鎖狀態。隨後，基地發表聲明，確認發生了「飛機事故」。

霍姆山空軍基地發言人表示，緊急應變人員已抵達現場，針對這起「空中相撞事故」的調查正在進行中，更多細節將在稍後公佈。霍姆山警察局也發布通知，宣布航空展取消，並提醒民眾不要前往現場。

航展官網顯示，來自華盛頓州惠德比島海軍航空站(Naval Air Station Whidbey Island)的「維京人」第129電子攻擊中隊(VAQ-129)EA-18G是原定的航展表演團體之一。

網路上流傳的目擊者影片顯示，兩架噴射戰機在空中相撞，隨後墜機區域附近冒出濃煙。社群媒體上分享的幾段影片也顯示，撞擊後不久就看到張開的降落傘飄落。

據當地電視台KTVB報導，航展現場的一名播報員告訴觀眾，四名飛行員全數成功彈射逃生。這位播報員告訴觀眾：「四個降落傘都完好無損。」

網路上發布的多段影片也捕捉到了墜機後基地附近區域升起濃濃黑煙。另一段在X網站上流傳的影片顯示了兩架飛機相撞的瞬間，隨後降落傘出現在空中。

影片顯示兩架編隊飛行的戰機，疑似後方的飛機撞上前機，兩架機身糾結在一起，火花四濺地墜向地面，發出巨大的爆炸聲，並且產生巨大的火球和濃煙。

愛達荷州霍姆山空軍基地17日舉辦航空展，兩架軍機在空中相撞後濃煙升空。(美聯社)
愛達荷州霍姆山空軍基地17日舉辦航空展，兩架軍機在空中相撞後濃煙升空。(美聯社)

社群媒體 愛達荷州 華盛頓州

上一則

愛達荷州美軍戰機相撞 專家揭4飛官「全數生還」關鍵

下一則

「造山者」紐約放映 導演蕭菊貞：科技紀錄片成兩代聊天話題

延伸閱讀

愛達荷州2海軍噴射機空中相撞墜毀 4機組員彈射逃生

愛達荷州2海軍噴射機空中相撞墜毀 4機組員彈射逃生
美空軍1教練機阿拉巴馬州墜毀 2飛官安全彈射逃生

美空軍1教練機阿拉巴馬州墜毀 2飛官安全彈射逃生
小飛機佛州墜海 11人漂流5小時快崩潰「全員奇蹟生還」

小飛機佛州墜海 11人漂流5小時快崩潰「全員奇蹟生還」
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬