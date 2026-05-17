精神航空倒閉欠薪 員工提集體訴訟

精神航空月初突然宣布停止營運，旗下130架客機停放在各地機場，等候拍賣。(歐新社)

精神航空(Spirit Airlines)日前突然宣布停止營運，令員工猝不及防。據了解，失業的員工已提起集體訴訟，指控該公司在未給予適當通知的情況下解雇員工，且在公司倒閉後仍拖欠工資和福利。

精神航空於5月2日突然宣布停止營運，導致約1萬7000名員工失業。六名來自佛羅里達州 的被解雇員工於是向紐約南區聯邦破產法院提起集體訴訟，他們聲稱公司沒有按照聯邦「勞工調整和再培訓通知法」(Worker Adjustment and Retraining Notification Act, WARN法)的規定提前通知他們。

訴狀中指出，員工是從執行長戴維斯(David Davis)的電子郵件收到航空公司倒閉的通知，郵件中稱這家廉價航空 公司「決定立即停止營運」。原告認為，這種突然停業違反了WARN法，該法要求至少提前60天以書面通知員工。

代表原告的律師之一萊希欽(Eric Lechtzin)表示，「我們首先要告的是拖欠60天工資，這實際上是對公司未按照1988年WARN法的規定提前發出相關通知的處罰。」

萊希欽表示，訴訟還要求賠償福利損失，包括醫療保險的延長、退休金以及未使用的假期和病假。他說，許多員工現在不僅努力找新工作，還須想辦法在公司突然倒閉後維持醫療保險。

萊希欽賜：「他們告訴我，他們自己或家人患有慢性疾病，但是他們不知道該如何解決醫療保險問題。」他表示，「他們正在努力尋找救命稻草，例如失業救濟金，但這只能彌補他們之前收入的一小部分，所以情況非常艱難。」

此外，還有一些員工反映他們至今仍未收到最後一筆薪資，萊希欽表示，如果這個問題無法解決，訴訟範圍可能會再擴大。

該訴訟也質疑精神航空在停止營運期間向破產法院尋求批准為高階主管和員工發放1070萬元留任獎金。精神航空對此一指控未予置評。

精神航空則是辯解，之所以延遲宣布停止營運和裁員，是因為航空公司仍在與貸款方和美國政府就更多財政援助進行談判。精神航空表示，「我們很遺憾無法提前通知裁員事宜。我們無法這樣做是因為公司正在積極尋求資金以避免裁員和停運，而提前通知將使公司無法獲得所需的資金。」