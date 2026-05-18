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華府青少年若違宵禁 家長將遭連坐處分

編譯俞仲慈／綜合報導
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華府青少年滋事歪風盛行，市府祭出宵禁令，但成效有限，因此聯邦檢察官皮洛警告，違法...
華府青少年滋事歪風盛行，市府祭出宵禁令，但成效有限，因此聯邦檢察官皮洛警告，違法未成年人的家長將遭連坐處分，以落實執法。(路透)

華府青少年滋事歪風盛行，儘管市府祭出宵禁令，但成效有限，因此聯邦檢察官警告，違法未成年人的家長將遭連坐處分，以落實執法。

根據國會山莊報(The Hill)報導，華府「青少年惡霸」(teen takeovers)亂象叢生，形成治安隱憂，因此哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)15日宣示從嚴執法，若家長和成年人允許子女「從事違法行為 」或放任不管，可能面臨最高六個月監禁，即使子女未被單獨起訴，相關指控仍繼續執行。

皮洛辦公室發表聲明強調：「青少年惡霸擾亂社區秩序，迫使商家停業，並占用本應用於華府居民的寶貴執法資源，包括在海軍造船廠和諾瑪(NoMa)等社區普遍發生的事件，往往牽扯襲擊、搶劫、鬥毆等擾亂治安的犯罪活動。」

儘管皮洛無權起訴未成年人，除非因為某些暴力犯罪而被當作成年人審判，不過華府檢察長仍可起訴多數未成年人犯罪案件。

皮洛辦公室計畫與大都會警局(Metropolitan Police Department)合作，對違反宵禁且涉及「惡霸事件」的家長提起公訴，並透過強制通知家長、接受法院指定的家長課程或家庭諮詢，作為解決案件的手段。

華府市長包瑟(Muriel Bowser，民主黨)已對未成年人實施平日夜間11時起，周末午夜12時起的宵禁措施，然而皮洛主張應該採取更多具體行動，並指控華府議會拒絕解決此問題：「他們的不作為，給華府居民和青少年造成極其危險的局面。」

皮洛認為，守法的納稅人不應該為家長疏忽造成的混亂埋單並提出嚴正警告：「家長們，請盡到你們責任，否則我們公事公辦。」

與此同時，聯邦司法部15日也宣布，為應對夏季旅遊旺季，預計7月4日獨立250周年國慶日前增派1500名國民兵加強維安，使得市區巡邏人數達到5000人。

美國法警署(U.S. ⁠Marshals Service)署長塞拉塔(Gadyaces ‌Serralta)強調：「高可見度的警力部署，可以加速對犯罪案件的反應時間，以及時支援現場執法人員，保障員警和民眾安全。 」

宵禁 華府

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