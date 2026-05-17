新墨州賺到「石油財」民主黨想把錢用在抵稅、退稅

伊朗戰爭導致荷莫茲海峽 的全球石油 運輸陷入瓶頸，處於地球另一端、石油產量全美第二大的新墨西哥州 ，正因此獲得大筆意外之財。但新墨西哥州是由民主黨主導的州，這極具政治敏感性的石油財，讓該州主張減少對化石燃料依賴、持反戰立場的民主黨政客，陷入欣喜又尷尬的局面。

美聯社報導，前聯邦內政部長、正在競選新墨西哥州長的民主黨人哈蘭德（Deb Haaland）就說：「人們很難消化這種感受：一面想著『我們意外發了財！』一面不禁又想到世界另一端死難的兒童。」

哈蘭德曾任國會議員和新墨西哥州黨主席，在擔任拜登內閣期間，致力限制石油和天然氣勘探。現在，哈蘭德希望利用因能源而生的大筆資金，提高該州兒童稅收抵免額、增加可退還的工薪家庭抵稅額；低收入者將是這些補貼的最大受益群體。

另一位也在爭取民主黨提名的哈蘭德競爭對手，是來自阿爾伯克基（Albuquerque）的地區檢察官布雷格曼（Sam Bregman）；他打算向年收入低於20萬元的居民發放一次性500元支票，以抵消通膨影響，還希望免除65歲以上居民的個人所得稅。

新墨西哥州石油產量僅次於德州。該州的稅收、特許權使用費和租賃收入，用於支付大學學費、學校餐點、醫療保險及全民免費托兒計畫。

新墨西哥州石油年均價格每波動1元，州政府收入就會出現約5900萬元的波動。根據州議會預算和問責辦公室數據，截至6月的本財年，因戰時油價波動，州政府年度收入可能激增8億5000萬元；相當於年度一般基金支出的12%。

新墨西哥州石油收入激增時，會自動流入一系列信託帳戶，這些帳戶旨在逐步減少該州對化石燃料的依賴，協助該州獲得投資收益，用於資助聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、幼兒教育、基礎設施項目、擴大精神健康保健服務；這項策略多少緩解了民主黨人對於依賴石油收入的不安。

新墨西哥州並非唯一因戰爭獲利的州。阿拉斯加州預計本財年和7月1日開始的下一財年，將額外獲得10億5000萬元收入。