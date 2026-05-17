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世界盃買氣不足 二手門票跌價…最低仍要560元

編譯陳韻涵／綜合報導
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美加墨世界盃的門票價格高昂，引起全球球迷不滿。圖為預賽場地之一的費城體育場。(路...
美加墨世界盃的門票價格高昂，引起全球球迷不滿。圖為預賽場地之一的費城體育場。(路透)

世界盃足球賽開幕進入倒數，先前因票價過高引發全球球迷不滿的情況，5月中旬開始出現變化。票務追蹤網站TicketData.com數據顯示，超過90%的世足賽門票在StubHub、SeatGeek等轉售平台上的價格已開始下滑，但最低的「直接入場」(get-in)門票平均仍要價約560元，這對許多球迷而言依舊是一筆沉重的開銷。

體育媒體「運動員」(The Athletic)率先揭露二手票價下跌的趨勢，數據顯示，世足賽門票平均轉售價格月減約24%，就算只看過去一周的跌幅也有約8%。

TicketData統計，截至5月中旬，小組賽最低平均票價已從一個月前的720元降至約560元。

國際足球總會(FIFA)原本訂出的官方價格高得驚人，許多小組賽下層看台座位的票價突破1000元；6月12日在洛杉磯舉行的美國隊首戰還有票，最便宜的票價依舊破千元。

TicketData創辦人帕吉洛(Keith Pagello)直言，票價下跌的原因就是買氣不足。

國際足總聲明表示，賽事需求依然強勁，目前已賣出約500萬張門票。

北美各主辦球場的總容納量約750萬個座位，但因部分區域需重新配置為媒體與接待用途，實際可售座位數將略低於此數字。

國際足總採分階段釋票策略，希望藉此控制需求與市場熱度。國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)為高票價辯護，稱若票價過低，將變相助長黃牛炒作。

美加墨世界盃的門票價格高昂，引起全球球迷不滿。圖為預賽場地之一的費城體育場。(路...
美加墨世界盃的門票價格高昂，引起全球球迷不滿。圖為預賽場地之一的費城體育場。(路透)

不過，市場似乎不埋單。帕吉洛指出，即使票價回落，對多數球迷而言仍太貴。

此外，交通與旅遊成本上升，讓球迷進場看球的意興闌珊；伊朗戰爭推升油價與機票價格，加上通膨持續高於薪資漲幅，讓許多國際球迷重新評估來美觀賽的計畫。

新澤西州交通局則表示，前往新州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)的列車票價已從原先規畫的150元降至98元，但仍遠高於一般票價；巴士車票則從80元降至20元，但仍高於平時13元的水準。

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